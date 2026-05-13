Общество

Казахстанец с инвалидностью по слуху возил школьников без водительских прав

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 22:20 Фото: Zakon.kz
В области Улытау школьным автобусом, ежедневно перевозившим более сотни детей, управлял мужчина с серьезными медицинскими противопоказаниями и без водительских прав. Об этом 13 мая 2026 года сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, передает Zakon.kz.

Проверка сотрудниками надзорного органа города Каражал установила, что принятый на работу водитель автобуса марки "ПАЗ-423470" имеет инвалидность второй группы по слуху, а также состоит на диспансерном учете с диагнозом "умственная отсталость легкой степени".

Более того, ранее мужчина был официально лишен права управления транспортными средствами решением суда. Несмотря на столь критический набор ограничений, он беспрепятственно осуществлял развозку школьников, подвергая их жизни неоправданному риску.

"Допуск к перевозке детей лица с указанными ограничениями и отсутствием водительских прав создавал реальную угрозу жизни и здоровью 129 несовершеннолетних, поскольку водитель объективно не мог в полной мере воспринимать звуковые сигналы, оперативно реагировать на дорожную обстановку и аварийные ситуации, что повышало риск дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями", – говорится в сообщении.

Причиной такого "кадрового решения" стал конфликт интересов: между водителем и руководителем общеобразовательной школы выявлены близкие родственные связи.

По результатам внесенного акта прокурорского надзора опасные перевозки были немедленно прекращены, а водитель отстранен от работы. Должностные лица, допустившие незаконный наем сотрудника и игнорировавшие требования безопасности детей, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что в коммунальном автобусном парке №3 Алматы в ходе проверки на выбросы выявили автобусы без катализаторов.

Канат Болысбек
