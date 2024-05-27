Фонтан с кипятком забил из-под земли на центральной улице в Экибастузе

Фото: скриншот видео

27 мая 2024 года в Экибастузе проводились гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Их проверяли на прочность и плотность, в результате произошел инцидент – на одной из улиц забил фонтан, сообщает Zakon.kz.

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