Фонтан с кипятком забил из-под земли на центральной улице в Экибастузе
Фото: скриншот видео
27 мая 2024 года в Экибастузе проводились гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Их проверяли на прочность и плотность, в результате произошел инцидент – на одной из улиц забил фонтан, сообщает Zakon.kz.
Очевидцы сняли ролик и распространили в социальных сетях.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу акимата города.
"После запуска выявили повреждения площадочной тепловой сети диаметром 426. На данный момент повреждение локализовано. Ведутся работы по устранению.Директор Экибастузских тепловых сетей Евгений Банченко
Ранее сообщалось, что мощный фонтан забил из-под земли в Алматы.
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