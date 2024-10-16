Фонтан кипятка забил на крыше пятиэтажки в центре Костаная

Фото: astanatv.kz

16 октября на крыше пятиэтажки по адресу Аль-Фараби в Костанае забил фонтан кипятка и пара, сообщает Zakon.kz.

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