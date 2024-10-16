Фонтан кипятка забил на крыше пятиэтажки в центре Костаная
Фото: astanatv.kz
16 октября на крыше пятиэтажки по адресу Аль-Фараби в Костанае забил фонтан кипятка и пара, сообщает Zakon.kz.
Представители акимата рассказали Astana TV, что причиной стала гнилая труба теплоснабжения. Залило одну квартиру.
Во время инцидента никто не пострадал
"В ходе строительно-монтажных работ по Аль-фараби, 45, где производился капитальный ремонт кровли жилого дома, произошел порыв трубы теплоснабжения в связи с несвоевременным обслуживанием и заменой трубы. В результате чего подтопило одну квартиру. Сотрудники ПКСК заменили поврежденный участок гнилой трубы, авария полностью устранена. К 15:00 подача теплоснабжения восстановлена", – заявили в пресс-службе акимата города Костаная.
Ранее сообщалось, что неожиданно забивший фонтан выше девятиэтажки принес разрушения карагандинцам.
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