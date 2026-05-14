Одну из самых красивых птиц Казахстана заметили в области Улытау

Редкий лебедь-кликун обитает на территории Улытауского государственного национального природного парка. Сотрудники заповедника показали красивые кадры птицы, ставшей символом чистоты и природной красоты Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, в парке поэтично считают, что лебедь-кликун – безмолвная красота степи.

"Лебеди-кликуны, плавно скользящие по глади озера, – одно из самых нежных и впечатляющих явлений природы. В казахской культуре лебедь считается символом чистоты, верности и красоты", – говорится в описании к публикации парка.

Весной и осенью эту редкую и удивительную птицу можно увидеть у спокойных озер и берегов рек.

Лебедь-кликун – одна из самых крупных и красивых водоплавающих птиц, получила свое название благодаря громким трубным звукам, которые издает во время полета и общения с сородичами. Эти птицы образуют пары на долгие годы и считаются символом верности.

