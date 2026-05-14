Общество

Важную информацию об ЭЦП напомнили казахстанцам

ЭЦП, ЦОН, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 15:47
Казахстанцам напомнили важные моменты об электронно-цифровой подписи (ЭЦП), а также показали пошаговую инструкцию, как ее получить удаленно, сообщает Zakon.kz.

В электронном правительстве egov.kz 14 мая 2026 года отметили, что ЭЦП – это цифровой аналог подписи человека, который подтверждает личность и заверяет документы в электронном формате.

"Она обладает юридической силой и широко используется для получения государственных услуг онлайн. Однако важно помнить о безопасности", – отмечают в egov.kz.

Там настоятельно рекомендуют:

  • не передавайте ЭЦП-ключи третьим лицам;
  • храните их в защищенном месте;
  • используйте сложные и уникальные пароли;
  • регулярно проверяйте актуальность ключей и при необходимости отзывайте их.
"Напоминаем, что за передачу и использование ЭЦП другого лица предусмотрено административное наказание для обеих сторон, как передающей, так и принимающей", – дополнили в ведомстве.

Там также приложили видеоинструкцию, как удаленно получить ЭЦП.

Ранее казахстанцам напомнили, как запретить себе брать кредиты.

