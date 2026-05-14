Важную информацию об ЭЦП напомнили казахстанцам
Казахстанцам напомнили важные моменты об электронно-цифровой подписи (ЭЦП), а также показали пошаговую инструкцию, как ее получить удаленно, сообщает Zakon.kz.
В электронном правительстве egov.kz 14 мая 2026 года отметили, что ЭЦП – это цифровой аналог подписи человека, который подтверждает личность и заверяет документы в электронном формате.
"Она обладает юридической силой и широко используется для получения государственных услуг онлайн. Однако важно помнить о безопасности", – отмечают в egov.kz.
Там настоятельно рекомендуют:
- не передавайте ЭЦП-ключи третьим лицам;
- храните их в защищенном месте;
- используйте сложные и уникальные пароли;
- регулярно проверяйте актуальность ключей и при необходимости отзывайте их.
"Напоминаем, что за передачу и использование ЭЦП другого лица предусмотрено административное наказание для обеих сторон, как передающей, так и принимающей", – дополнили в ведомстве.
Там также приложили видеоинструкцию, как удаленно получить ЭЦП.
