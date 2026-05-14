#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
467.63
547.69
6.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
467.63
547.69
6.36
Общество

Семья из ВКО лишилась голубых паспортов, гражданства и возможности въезда в Казахстан

казахстанские паспорта, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 16:57 Фото: ДП ВКО
В Восточно-Казахстанской области более 300 человек утратили гражданство РК с начала года. В некоторых случаях не обошлось без административных мер воздействия, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 14 мая 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона, большинство случаев утраты гражданства связаны с получением гражданства соседнего государства.

"За нарушение законодательства к административной ответственности привлечены 18 человек. Из них 14 граждан не сообщили в установленный срок о приобретении иностранного гражданства, еще четверо продолжали использовать документы гражданина Республики Казахстан после утраты гражданства", – сообщил начальник Управления миграционной службы ДП ВКО Ринат Шкибаев.

Так, сотрудники миграционной службы выявили супругов, которые в марте 2026 года получили гражданство другого государства, но своевременно не уведомили об этом уполномоченные органы.

У нарушителей изъяли документы граждан РК, зарегистрировали утрату гражданства, после чего они были выдворены за пределы страны. В соответствии с действующим законодательством им закрыт въезд в Казахстан сроком на пять лет.

"Согласно Конституции РК, двойное гражданство в стране не допускается. Полицейские призывают граждан строго соблюдать требования законодательства и своевременно уведомлять государственные органы о смене гражданства", – обратились в полиции.

После получения гражданства другого государства необходимо в течение 30 календарных дней уведомить органы внутренних дел РК. Куда обращаться и какие еще предусмотрены наказания, если этого не сделать, читайте здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы
13:43, 17 марта 2026
Женщину лишили гражданства Казахстана и запретили въезд: названа причина
Жителя ВКО с казахстанско-российским гражданством наказали
16:44, 13 августа 2024
Жителя ВКО с казахстанско-российским гражданством наказали
Выход из гражданства РК через посольства: подготовлены изменения
14:46, 26 апреля 2024
Выход из гражданства РК через посольства: вносятся изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Впервые чемпионат мира по настольному теннису пройдет в Астане
17:32, Сегодня
Чемпионат мира по настольному теннису впервые пройдёт в Казахстане
Церемония открытия чемпионата Казахстана
17:27, Сегодня
Состоялась церемония открытия чемпионата Казахстана по тяжёлой атлетике в Талдыкоргане
Казахстан или Узбекистан: у кого больше самых богатых футболистов в Центральной Азии
17:20, Сегодня
Казахстан или Узбекистан: у кого больше самых богатых футболистов в Центральной Азии
Эльмира Сыздыкова
17:12, Сегодня
Эльмира Сыздыкова опять проиграла Гульмарал Еркебаевой в Казахстане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: