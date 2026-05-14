Семья из ВКО лишилась голубых паспортов, гражданства и возможности въезда в Казахстан

В Восточно-Казахстанской области более 300 человек утратили гражданство РК с начала года. В некоторых случаях не обошлось без административных мер воздействия, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 14 мая 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона, большинство случаев утраты гражданства связаны с получением гражданства соседнего государства.

"За нарушение законодательства к административной ответственности привлечены 18 человек. Из них 14 граждан не сообщили в установленный срок о приобретении иностранного гражданства, еще четверо продолжали использовать документы гражданина Республики Казахстан после утраты гражданства", – сообщил начальник Управления миграционной службы ДП ВКО Ринат Шкибаев.

Так, сотрудники миграционной службы выявили супругов, которые в марте 2026 года получили гражданство другого государства, но своевременно не уведомили об этом уполномоченные органы.

У нарушителей изъяли документы граждан РК, зарегистрировали утрату гражданства, после чего они были выдворены за пределы страны. В соответствии с действующим законодательством им закрыт въезд в Казахстан сроком на пять лет.

"Согласно Конституции РК, двойное гражданство в стране не допускается. Полицейские призывают граждан строго соблюдать требования законодательства и своевременно уведомлять государственные органы о смене гражданства", – обратились в полиции.

После получения гражданства другого государства необходимо в течение 30 календарных дней уведомить органы внутренних дел РК. Куда обращаться и какие еще предусмотрены наказания, если этого не сделать, читайте здесь.