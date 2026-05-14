Не трогать черепах в степи попросили полицейские Конаева

В Конаеве природоохранные инспекторы предупредили жителей и гостей о введенном запрете на использование среднеазиатских черепах, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции Конаева в соцсетях распространяют видеообращение, в котором предупреждают граждан о введении запрета на пользование среднеазиатской черепахой, а также ее частями и дериватами на всей территории страны сроком до 2040 года.

Данный приказ принят министром экологии и природных ресурсов РК в целях сохранения и восстановления популяции редкого вида животных, предотвращения незаконного изъятия из природной среды, а также обеспечения выполнения международных обязательств Казахстана в области охраны биоразнообразия.

Запрет распространяется на изъятие среднеазиатской черепахи из природной среды, содержание, перевозку, продажу и иные формы пользования, а также оборот частей и дериватов данного вида.

"В моей руке среднеазиатская черепаха. Согласно приказу министра экологии и природных ресурсов РК, данный вид животных защищен до 2040 года и его нельзя использовать ни в каком виде: перевозить, содержать, продавать, употреблять. Все это относится к преступлению и наказуемо по ст. 339 УК РК", – сказал природоохранный инспектор Мурат Кудайбергенов.

Стражи порядка призвали общими силами беречь природу Казахстана и ее обитателей.

В Туркестанской области с опасной территории переселили 8000 черепах в более безопасные места. Подобное массовое спасение диких животных в Казахстане проводится впервые.