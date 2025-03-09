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Общество

В Астане спасатели освободили ребенка от горшка, застрявшего на голове

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 01:15 Фото: unsplash
В Астане в районе Нура на улице М.Маметовой 9 марта пятилетний мальчик случайно надел на голову детский горшок и не смог снять его самостоятельно. Для помощи ребенку были вызваны спасатели, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС. С использованием шанцевых инструментов спасатели аккуратно сняли пластиковый горшок с головы малыша.

В столичном ДЧС призывают родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра, чтобы предотвратить подобные инциденты.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 28 февраля в одном из жилых домов города Сатпаева по улице Шаталюка дети остались одни в доме из-за захлопнувшейся двери, когда мама вышла на улицу. Не сумев открыть дверь, мать обратилась за помощью к спасателям

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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