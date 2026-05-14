Общество

Тараканы, мусор и зловоние: алматинцы жалуются на "мадам Плюшкину"

Квартира, полная мусора, стала кошмаром для соседей в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 00:05
Жильцы алматинской четырехэтажки жалуются на соседку, которая устроила в квартире настоящую свалку. Женщина собирает бутылки, пакеты и вещи на улице и несет все в дом, сообщает Zakon.kz.

О происходящем в подъезде люди рассказали КТК.

"У нее и на балконе мусор, и дома мусор, и в туалете. Невозможно. Однокомнатная квартира полностью забита мусором. Все воняет со всех сторон. На балкон прилетают птицы. Она говорит: "Я голубей кормлю". Вода отключена, свет отключен. Она говорит, газ есть. Если газ есть, это же взрыв может быть". Соседка Акбопе Бакирова

Жильцы уверяют, пенсионерка страдает синдромом Плюшкина. Она захламила квартиру и балкон мусором. Но об этом соседи узнали лишь после того, как в подъезде появились тараканы.

"Она все тащит домой. Я живу на первом этаже. Я вижу: она идет с остановки, несет водичку, несет что-то в сумках. Она все время несет". Соседка Александра Шендель

Уже год женщина живет в полной антисанитарии, но ее это, видимо, не смущает. 62-летняя пенсионерка почти ни с кем не общается, родных у нее нет. Люди боятся инфекции, пожара и взрыва газа. Жильцы подъезда вызвали участкового, но мадам Плюшкина так и не открыла дверь.

Бессильны оказались и сотрудники акимата.

"Жители должны написать коллективное письмо. Дальше будет создана комиссия. В нее войдут представители департамента по ЧС, СЭС, полиции и акимата. Мы планируем выяснить, состоит ли женщина на учете, есть ли у нее инвалидность, чтобы подключить и социальных работников". Руководитель отдела общественного развития аппарата акима Алатауского района г. Алматы Алмат Сайлибаев

Ранее юрист рассказал, как наказать соседей за оставленный в подъезде мусор.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
