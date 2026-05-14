Мать троих детей стала посмертным донором сразу для нескольких казахстанцев

В Астане пятерым реципиентам пересадили жизненно важные органы умершей казахстанки, сообщает Zakon.kz.

45-летняя мать троих детей ушла из жизни внезапно, передает "24kz". По словам родных, вечером 6 апреля она возвращалась с работы. Не дойдя до машины, ей стало плохо, она потеряла сознание. Скорую помощь вызвал случайный прохожий. Уже на следующее утро врачи сообщили, что состояние пациентки критическое, оторвался тромб.

8 апреля, после констатации смерти головного мозга врачи предложили родственникам рассмотреть возможность посмертного донорства. Со слов матери посмертного донора, ее дочь еще при жизни просила о таком исходе событий.

"Зато моя дочь тоже живая. Я так думаю и себя этим успокаиваю. Для себя я так решила", – рассказала Казима Гайсарова.

У донора изъяли пять жизненно важных органов – сердце, печень, лёгкие и две почки. Их пересадили пяти реципиентам.

"На момент осмотра и обследования все органы, которые можно было изъять, были здоровы. Сейчас состояние пациентов у всех удовлетворительное. Они были выписаны и продолжают, благодаря родственникам донора, которые приняли правильное решение, жить полноценной жизнью", – проинформировала координатор Центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медуслуг Минздрава страны Сауле Абраева.

Врач добавила, что в Казахстане многие придерживаются ошибочного мнения. Якобы, если они прижизненно дадут согласие на посмертное донорство, то им будет отказано в медуслугах, либо не будут их лечить и начнут рассматривать уже как потенциального донора.

"Конечно, это не так. Изъятие органов производится только после констатации смерти головного мозга. Смерть головного мозга консультируется тремя и более специалистами, клиническими тестами, а также инструментальным обследованием. В течение 24 часов осуществляется смерть мозга. Без смерти мозга пациент не рассматривается как потенциальный донор", – объяснила Сауле Абраева.

Сейчас в листе ожидания на трансплантацию органов находятся около 4600 человек. Почти четыре тыс. из них нуждаются в пересадке почек. Больше 100 пациентов – дети.

По данным Минздрава, все больше казахстанцев выражают свое волеизъявление по вопросу посмертного донорства через портал eGov.