Общество

13 мая в мире празднуют День одуванчика: в Казахстане же безобидный цветок может стоить как квартира

Фото: pixabay
13 мая отмечается Всемирный день одуванчика. Это неофициальный экологический и "праздничный" день, посвященный одному из самых распространенных и живучих растений, сообщает Zakon.kz.

Эту тематическую дату по большей части отмечают экологические сообщества, школы, садоводы и любители природы.

Примечательно, что многие считают его "сорняком", но, несмотря на это, у него много полезных свойств.

Интересные факты

  • Одуванчик съедобен: листья используют в салатах, а из корней делают напитки-заменители кофе.
  • Он активно используется в народной медицине (хотя научные доказательства ограничены).
  • Пух одуванчика помогает семенам разлетаться на большие расстояния – это один из самых эффективных природных "парашютов".
  • Цветок открывается утром и закрывается вечером или в пасмурную погоду.
Фото: pexels

Стоит отметить, что в последние дни к этому растению приковано особое внимание в Казахстане, где за его уничтожение предусмотрен крупный штраф.

Какие одуванчики запрещено срывать казахстанцам

Немного ранее вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев пояснил, что речь идет исключительно о краснокнижных видах растения:

"Штраф распространяется на краснокнижный одуванчик. За срыв всех краснокнижных растений предусмотрен штраф 3000 месячных расчетных показателей (12 975 000 тенге в 2026 году)".

По его словам, такие одуванчики преимущественно растут в южных регионах Казахстана.

"Это редкие растения, на стадии умирания, поэтому предусмотрены такие штрафы".Нуркен Шарбиев

В Казахстане в Красную книгу включены редкие виды одуванчиков, включая Taraxacum kok-saghyz (кок-сагыз) и Taraxacum vitalii (одуванчик Виталия). Оба вида относятся к редким и охраняемым растениям, встречающимся локально и требующим защиты в природной среде.

17 апреля стало известно, что в государственном национальном природном парке "Бурабай" распустились ядовитые растения из Красной книги.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
