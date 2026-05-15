Почти лето: жаркие дни 16-18 мая ожидают жителей Алматы, Шымкента и Астаны

Фото: pixabay

Почти летняя погода ожидается в ближайшие три дня в Астане, Алматы и Шымкенте. С 16 по 18 мая 2026 года наиболее жарко будет в Шымкенте – там температура воздуха поднимется до +37°C, сообщает Zakon.kz.

Астана 16 мая: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра могут подняться до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +24+26°С.

17 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра составят 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +25+27°С.

18 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2°С, на поверхности почвы заморозки -2°С, днем +25+27°С. Алматы 16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С.

17 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +23+25°С.

18 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С. Шымкент 16 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра могут подняться до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +32+34°С.

17 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +33+35°С.

18 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +35+37°С. Пока синоптики пугают аномальным теплом, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запускают проект искусственного дождя для решения водного дефицита. Известно, что полномасштабный запуск намечен на 17 мая 2026 года в Туркестанской области.

