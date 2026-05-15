#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
474.04
555.01
6.45
Общество

Почти лето: жаркие дни 16-18 мая ожидают жителей Алматы, Шымкента и Астаны

горы, закат, растения, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 15:17 Фото: pixabay
Почти летняя погода ожидается в ближайшие три дня в Астане, Алматы и Шымкенте. С 16 по 18 мая 2026 года наиболее жарко будет в Шымкенте – там температура воздуха поднимется до +37°C, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 16 мая: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра могут подняться до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +24+26°С.
  • 17 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра составят 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +25+27°С.
  • 18 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2°С, на поверхности почвы заморозки -2°С, днем +25+27°С.

Алматы

  • 16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С.
  • 17 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +23+25°С.
  • 18 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С.

Шымкент

  • 16 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра могут подняться до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +32+34°С.
  • 17 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +33+35°С.
  • 18 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +35+37°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 15:17
Адская жара до +45°C и проливные дожди: каким будет лето-2026 в Казахстане

Пока синоптики пугают аномальным теплом, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запускают проект искусственного дождя для решения водного дефицита. Известно, что полномасштабный запуск намечен на 17 мая 2026 года в Туркестанской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы
16:03, 02 июля 2025
Аномально жаркая погода надвигается на Алматы и Шымкент, а чего ждать жителям Астаны
По-летнему жарко будет в Астане, Алматы и Шымкенте: прогноз на 13, 14 и 15 мая
14:10, 12 мая 2025
По-летнему жарко будет в Астане, Алматы и Шымкенте: прогноз на 13, 14 и 15 мая
Гостиница Казахстан, Алматы, лето в Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы
17:12, 15 июня 2025
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 16 по 18 июня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Эмир Мухит
15:38, Сегодня
Чемпионат Азии в Ташкенте: боксёр из Казахстана "разбил" узбека на домашнем ринге
Мощным двухсетовым триллером завершился матч казахстанского теннисиста на турнире в Индии
14:57, Сегодня
Мощным двухсетовым триллером завершился матч казахстанского теннисиста на турнире в Индии
Нурасыл Галым
14:48, Сегодня
Казахстанец "уничтожил" монгола и стал чемпионом Азии в Ташкенте
Гулайым Рахмонова
14:37, Сегодня
Бывшая жена Шавката Рахмонова родила ребёнка после скандала с мужем
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: