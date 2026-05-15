О важности инноваций напомнил Токаев главам государств-членам ОТГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 мая 2026 года на неформальном саммите Организации тюркских государств напомнил о важности технологического и инновационного развития, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что сегодня весь мир сталкивается с беспрецедентными изменениями и новыми вызовами.

"В условиях обострения технологической конкуренции многие государства на первый план выдвигают цель закрепиться в статусе инновационного лидера. Технологический прогресс стал фактором стабильности и безопасности во всех странах мира. Это означает, что государства, которые своевременно внедряют цифровые технологии, не останутся на обочине прогресса", – сказал Токаев.

По его мнению, государствам – членам Тюркского совета необходимо консолидировать усилия, чтобы не отстать от процесса технологической модернизации.

"Цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта призваны обеспечить общий прогресс тюркского мира", – добавил президент Казахстана.

Глава государства отметил, что превращение в цифровое государство – стратегический приоритет Казахстана.

"Нынешний год в нашей стране объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В Астане открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, запущены два суперкомпьютера. Следующая задача – создание "Долины центров обработки данных". Этот проект откроет странам региона широкие перспективы для привлечения крупнейших технологических компаний и международного цифрового капитала. В целях превращения Казахстана в ведущий региональный хаб начата работа по оптимизации миграционных процедур. Также мы ввели "Золотую визу" для зарубежных предпринимателей, инвесторов и квалифицированных специалистов. Лица, получившие такую визу, будут иметь равный с гражданами Казахстана доступ к государственным и финансовым услугам. Принят Цифровой кодекс, вступил в силу Закон об искусственном интеллекте. В фокусе особого внимания – внедрение цифровой инфраструктуры в сферу образования, подготовка педагогов, владеющих передовыми технологиями, адаптация системы образования к способностям каждого учащегося и защита их персональных данных", – заключил Токаев.

