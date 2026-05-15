#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
474.04
555.01
6.45
Общество

О важности инноваций напомнил Токаев главам государств-членам ОТГ

Встреча глав государств, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 17:21 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 мая 2026 года на неформальном саммите Организации тюркских государств напомнил о важности технологического и инновационного развития, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что сегодня весь мир сталкивается с беспрецедентными изменениями и новыми вызовами.

"В условиях обострения технологической конкуренции многие государства на первый план выдвигают цель закрепиться в статусе инновационного лидера. Технологический прогресс стал фактором стабильности и безопасности во всех странах мира. Это означает, что государства, которые своевременно внедряют цифровые технологии, не останутся на обочине прогресса", – сказал Токаев.

По его мнению, государствам – членам Тюркского совета необходимо консолидировать усилия, чтобы не отстать от процесса технологической модернизации.

"Цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта призваны обеспечить общий прогресс тюркского мира", – добавил президент Казахстана.

Глава государства отметил, что превращение в цифровое государство – стратегический приоритет Казахстана.

"Нынешний год в нашей стране объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В Астане открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, запущены два суперкомпьютера. Следующая задача – создание "Долины центров обработки данных". Этот проект откроет странам региона широкие перспективы для привлечения крупнейших технологических компаний и международного цифрового капитала. В целях превращения Казахстана в ведущий региональный хаб начата работа по оптимизации миграционных процедур. Также мы ввели "Золотую визу" для зарубежных предпринимателей, инвесторов и квалифицированных специалистов. Лица, получившие такую визу, будут иметь равный с гражданами Казахстана доступ к государственным и финансовым услугам. Принят Цифровой кодекс, вступил в силу Закон об искусственном интеллекте. В фокусе особого внимания – внедрение цифровой инфраструктуры в сферу образования, подготовка педагогов, владеющих передовыми технологиями, адаптация системы образования к способностям каждого учащегося и защита их персональных данных", – заключил Токаев.

Ранее Токаев и Мирзиёев открыли новый духовный центр в Туркестане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
саммит ОТГ
17:34, Сегодня
Токаев: ОТГ – это не геополитический проект и не военная организация
самолет, Токаев, машина
12:15, Сегодня
Токаев прибыл в Туркестан для участия в неформальном саммите ОТГ
Касым-Жомарт Токаев
14:41, 06 июля 2024
О чем говорил Токаев на саммите Организации тюркских государств
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
18:11, Сегодня
Стали известны новые даты летнего трансферного окна в КПЛ
Илия Топурия
17:54, Сегодня
Ронда Роузи "превзошла" Илию Топурию
Экс-защитник сборной Казахстана получил должность в &quot;Шахтёре&quot;
17:37, Сегодня
Экс-защитник сборной Казахстана получил должность в "Шахтёре"
Медет Жээналиев
17:28, Сегодня
Боец ММА из Кыргызстана погиб, спасая жизни детей
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: