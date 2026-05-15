Мечеть как символ братства: Токаев и Мирзиёев открыли новый духовный центр в Туркестане
Известно, что в присутствии глав государств в центральном молитвенном зале были прочтены аяты Корана.
В пресс-службе Акорды уточнили, что мечеть построена в качестве подарка лидера Узбекистана жителям Туркестана и всем казахстанцам.
Архитектура мечети сочетает в себе традиции исламского зодчества и современные строительные технологии. Фасад и внутреннее пространство украшены национальными орнаментами и элементами мусульманской каллиграфии. Высота минаретов составляет 61 метр.
Также отмечено, то мечеть обеспечена современной инженерной инфраструктурой. На прилегающей территории проведено озеленение, установлены системы освещения, обустроены зоны отдыха и фонтаны.
Материал по теме
Также Токаев уже успел принять президента Всемирной метеорологической организации ООН, генерального директора Национального центра метеорологии ОАЭ Абдуллу Аль-Мандуса. О том, как Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запускают проект искусственного дождя для решения водного дефицита, можно узнать по этой ссылке.