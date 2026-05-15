Мечеть как символ братства: Токаев и Мирзиёев открыли новый духовный центр в Туркестане

Сегодня, 15 мая 2026 года, президенты Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев осмотрели новую мечеть Туркестана, ставшую символом братских отношений и духовного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в присутствии глав государств в центральном молитвенном зале были прочтены аяты Корана.

В пресс-службе Акорды уточнили, что мечеть построена в качестве подарка лидера Узбекистана жителям Туркестана и всем казахстанцам.

Архитектура мечети сочетает в себе традиции исламского зодчества и современные строительные технологии. Фасад и внутреннее пространство украшены национальными орнаментами и элементами мусульманской каллиграфии. Высота минаретов составляет 61 метр.

Также отмечено, то мечеть обеспечена современной инженерной инфраструктурой. На прилегающей территории проведено озеленение, установлены системы освещения, обустроены зоны отдыха и фонтаны.

