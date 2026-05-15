Политика

Токаев: ОТГ – это не геополитический проект и не военная организация

саммит ОТГ, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 17:34 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 мая 2026 года на неформальном саммите Организации тюркских государств напомнил о главных задачах союза, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что работа организации в новом формате должна соответствовать ее целям и задачам и не оказывать на нее негативного влияния.

"Например, в последнее время звучат мнения, характеризующие наше объединение как военный альянс. Очевидно, что те, кто высказывают подобные домыслы, преследуют недобрые цели и стремятся посеять раздор. Казахстан считает необходимым отвергнуть подобную позицию. Для нас укрепление единства тюркского мира – крайне важный и не терпящий отлагательств приоритет. Организация тюркских государств – это не геополитический проект и не военная организация", – сказал Токаев.

По его словам, это уникальная площадка, направленная на укрепление торгово-экономического, высокотехнологичного, цифрового и культурно-гуманитарного сотрудничества братских стран.

"Такая позиция является важным приоритетом для нашей страны, поскольку она, очевидно, эффективна с точки зрения национальных интересов. Нам всем близко и понятно мудрое изречение: "Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді". Тюркский мир всегда должен хранить сплоченность, не отступать от намеченных целей и идти вперед вместе. Уверен, сегодняшняя встреча еще больше укрепит единство наших стран, связанных общими корнями и историей", – выразил надежду глава государства.

Ранее Токаев призвал глав государств-членов ОТГ развивать проекты в сфере спутниковой связи.

