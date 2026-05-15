Развивать проекты в сфере спутниковой связи призвал Токаев коллег

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 мая 2026 года на неформальном саммите Организации тюркских государств призвал глав государств-членов ОТГ развивать проекты в сфере спутниковой связи, передает корреспондент Zakon.kz.

Токаев представил коллегам ряд предложений для реализации в рамках ОТГ. "В торгово-экономической сфере необходимо провести совместную работу по взаимному признанию электронных документов и цифровых подписей между странами-участницами Организации. Космическая сфера – один из ключевых факторов, способствующих повышению конкурентоспособности тюркских государств", – сказал Токаев. По его мнению, члены ОТГ обладают необходимым научным, технологическим и финансовым потенциалом для системного развития данного направления. "Особенно необходимо расширять наше взаимодействие, реализуя совместные проекты в области спутниковой связи, навигации и мониторинга. Благодаря этому появится возможность укрепить нашу технологическую независимость и повысить инновационный потенциал. Например, можно отметить значимость запуска научного спутника "CubeSat-12U", – добавил президент Казахстана. Ранее Токаев напомнил о важности технологического и инновационного развития.

