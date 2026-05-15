#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
474.04
555.01
6.45
Общество

От заморозков до +36°C: синоптики предупредили о погодных аномалиях в Казахстане на 16 мая

поле, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 18:40 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде по территории Казахстана на субботу, 16 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Известно, что отрог антициклона продолжит оказывать влияние на большую часть страны, поэтому здесь сохранится преимущественно ясная и сухая погода без осадков.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 18:40
Почти лето: жаркие дни 16-18 мая ожидают жителей Алматы, Шымкента и Астаны

Лишь на западе, севере и крайнем востоке в связи с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами.

Кроме того, по республике прогнозируется усиление ветра, а на юге и западе местами возможны пыльные бури.

Примечательно, что в ночные часы на востоке Карагандинской области, на севере и востоке Восточно-Казахстанской области, в области Абай, а также на востоке Акмолинской области и в горных районах области Жетысу ожидаются заморозки до -1-3°С.

В то же время днем в Атырауской области сохранится сильная жара до +35-36°С.

Также в ряде регионов страны ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Чрезвычайный уровень прогнозируется в Кызылординской области, на юге Актюбинской области, на юго-востоке области Жетысу и на юге Карагандинской области.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 18:40
Адская жара до +45°C и проливные дожди: каким будет лето-2026 в Казахстане

Пока синоптики пугают аномальным теплом, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запускают проект искусственного дождя для решения водного дефицита. Известно, что полномасштабный запуск намечен на 17 мая 2026 года в Туркестанской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Дождь, дожди, осадки
16:59, 31 марта 2026
Синоптики предупредили казахстанцев о погодном хаосе 1 апреля
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
17:51, 17 апреля 2026
Заморозки до -3°C, грозы и пыльные бури: погодный хаос накроет Казахстан 18 апреля
Заморозки, осадки и туман: какой будет погода в Казахстане 16 сентября
16:25, 15 сентября 2023
Заморозки, осадки и туман: какой будет погода в Казахстане 16 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
18:11, Сегодня
Стали известны новые даты летнего трансферного окна в КПЛ
Илия Топурия
17:54, Сегодня
Ронда Роузи "превзошла" Илию Топурию
Экс-защитник сборной Казахстана получил должность в &quot;Шахтёре&quot;
17:37, Сегодня
Экс-защитник сборной Казахстана получил должность в "Шахтёре"
Медет Жээналиев
17:28, Сегодня
Боец ММА из Кыргызстана погиб, спасая жизни детей
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: