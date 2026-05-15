От заморозков до +36°C: синоптики предупредили о погодных аномалиях в Казахстане на 16 мая

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде по территории Казахстана на субботу, 16 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Известно, что отрог антициклона продолжит оказывать влияние на большую часть страны, поэтому здесь сохранится преимущественно ясная и сухая погода без осадков.

Лишь на западе, севере и крайнем востоке в связи с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами.

Кроме того, по республике прогнозируется усиление ветра, а на юге и западе местами возможны пыльные бури.

Примечательно, что в ночные часы на востоке Карагандинской области, на севере и востоке Восточно-Казахстанской области, в области Абай, а также на востоке Акмолинской области и в горных районах области Жетысу ожидаются заморозки до -1-3°С.

В то же время днем в Атырауской области сохранится сильная жара до +35-36°С.

Также в ряде регионов страны ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Чрезвычайный уровень прогнозируется в Кызылординской области, на юге Актюбинской области, на юго-востоке области Жетысу и на юге Карагандинской области.

Пока синоптики пугают аномальным теплом, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запускают проект искусственного дождя для решения водного дефицита. Известно, что полномасштабный запуск намечен на 17 мая 2026 года в Туркестанской области.