От заморозков до +36°C: синоптики предупредили о погодных аномалиях в Казахстане на 16 мая
Известно, что отрог антициклона продолжит оказывать влияние на большую часть страны, поэтому здесь сохранится преимущественно ясная и сухая погода без осадков.
Лишь на западе, севере и крайнем востоке в связи с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами.
Кроме того, по республике прогнозируется усиление ветра, а на юге и западе местами возможны пыльные бури.
Примечательно, что в ночные часы на востоке Карагандинской области, на севере и востоке Восточно-Казахстанской области, в области Абай, а также на востоке Акмолинской области и в горных районах области Жетысу ожидаются заморозки до -1-3°С.
В то же время днем в Атырауской области сохранится сильная жара до +35-36°С.
Также в ряде регионов страны ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Чрезвычайный уровень прогнозируется в Кызылординской области, на юге Актюбинской области, на юго-востоке области Жетысу и на юге Карагандинской области.
Пока синоптики пугают аномальным теплом, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запускают проект искусственного дождя для решения водного дефицита. Известно, что полномасштабный запуск намечен на 17 мая 2026 года в Туркестанской области.