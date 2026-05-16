Общество

Казахстанцам пообещали новое эффективное средство от аллергии на полынь

Фото: pixabay
Министерство здравоохранения Казахстана запустило вторую фазу клинических исследований отечественного инновационного препарата для лечения аллергии на пыльцу полыни. Об этом 16 мая 2026 года сообщили в пресс-службе ведомства, передает Zakon.kz.

Проект реализуется в рамках научно-технической программы Минздрава РК на 2024-2026 годы. По данным специалистов, аллергия на полынь традиционно обостряется в летний и осенний периоды, когда сотни тысяч казахстанцев сталкиваются с изнуряющими симптомами: сильным насморком, чиханием, слезотечением и затрудненным дыханием.

Созданный отечественными исследователями препарат базируется на основе современного рекомбинантного аллергена, а его производство уже налажено на казахстанском предприятии OtarBioPharm в строгом соответствии с международными стандартами GMP.

"Одним из главных преимуществ разработки является короткий курс лечения. Если традиционная аллерген-специфическая терапия может занимать длительное время, то новый препарат предполагает всего четыре подкожные инъекции с недельным интервалом". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Ранее ученые уже успешно завершили первую фазу клинических исследований с участием добровольцев. Первые тесты продемонстрировали высокую безопасность лекарственного средства – серьезных побочных эффектов зафиксировано не было, при этом предварительные результаты подтвердили заметное снижение чувствительности организма к аллергену.

"24 апреля 2026 года Министерство здравоохранения РК выдало официальное разрешение на проведение II фазы клинических испытаний. Исследование проходит на базе Медцентр-Рахат. В нем примут участие 138 пациентов с подтвержденной аллергией на пыльцу полыни", – говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве здравоохранения выступили с заявлением по поводу распространяющейся информации о прививках против кори.

