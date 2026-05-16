Казахстанцам пообещали новое эффективное средство от аллергии на полынь

Министерство здравоохранения Казахстана запустило вторую фазу клинических исследований отечественного инновационного препарата для лечения аллергии на пыльцу полыни. Об этом 16 мая 2026 года сообщили в пресс-службе ведомства, передает Zakon.kz.

Проект реализуется в рамках научно-технической программы Минздрава РК на 2024-2026 годы. По данным специалистов, аллергия на полынь традиционно обостряется в летний и осенний периоды, когда сотни тысяч казахстанцев сталкиваются с изнуряющими симптомами: сильным насморком, чиханием, слезотечением и затрудненным дыханием.

Созданный отечественными исследователями препарат базируется на основе современного рекомбинантного аллергена, а его производство уже налажено на казахстанском предприятии OtarBioPharm в строгом соответствии с международными стандартами GMP.

"Одним из главных преимуществ разработки является короткий курс лечения. Если традиционная аллерген-специфическая терапия может занимать длительное время, то новый препарат предполагает всего четыре подкожные инъекции с недельным интервалом". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Ранее ученые уже успешно завершили первую фазу клинических исследований с участием добровольцев. Первые тесты продемонстрировали высокую безопасность лекарственного средства – серьезных побочных эффектов зафиксировано не было, при этом предварительные результаты подтвердили заметное снижение чувствительности организма к аллергену.

"24 апреля 2026 года Министерство здравоохранения РК выдало официальное разрешение на проведение II фазы клинических испытаний. Исследование проходит на базе Медцентр-Рахат. В нем примут участие 138 пациентов с подтвержденной аллергией на пыльцу полыни", – говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве здравоохранения выступили с заявлением по поводу распространяющейся информации о прививках против кори.