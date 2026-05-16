Скандал вокруг грантов в РФМШ: Минпросвещения выступило с заявлением

Министерство просвещения РК отреагировало на волну возмущения в социальных сетях, связанную с распределением государственных грантов в филиалы Республиканской физико-математической школы (РФМШ), передает Zakon.kz.

Поводом для официального заявления профильного ведомства стали публикации казахстанцев на платформе Threads. Один из пользователей утверждал, что при одинаковом уровне сложности экзаменационных заданий распределение бесплатных мест оказалось неравномерным.

В Министерстве просвещения пояснили, что прием в филиалы РФМШ ведется на основе открытого конкурсного отбора в строгом соответствии с законодательством и уставом самой школы. Чиновники напомнили, что согласно закону "Об образовании" родители сами выбирают язык обучения для своих детей при регистрации на конкурс.

В ведомстве подчеркнули, что отбор проводился по единым стандартам независимо от того, на каком языке поступающий сдавал экзамен, а сами задания имели одинаковую структуру и сопоставимый уровень сложности.

"Экзаменационные задания разрабатывались на основе единого тематического содержания, общей структуры и сопоставимого уровня сложности. В целях соблюдения принципов академической честности задания были представлены в нескольких вариантах с применением единых подходов к формированию и оцениванию материалов. Количество образовательных грантов и конкурсных мест определялось с учетом возможностей филиалов школы по комплектованию классов". Министерство просвещения РК

Комментируя разницу в проходных баллах, в Минпросвещения отметили, что количество грантов напрямую зависит от возможностей филиалов школы по комплектованию конкретных классов.

Пороговый балл не устанавливается заранее – он формируется автоматически по итогам экзаменов, исходя из общего уровня оценок участников и лимита мест в конкретном потоке. Именно этот подход, по данным министерства, обеспечивает объективность и здоровую конкуренцию среди кандидатов.

"Министерство понимает высокую социальную значимость конкурсного отбора в Республиканскую физико-математическую школу и важность обеспечения доверия со стороны родителей, учащихся и общественности. В настоящее время министерством проводится анализ поступивших обращений и предложений, касающихся прозрачности и объективности конкурсных процедур. Каждое обращение будет рассмотрено в установленном порядке. При необходимости к дополнительному изучению материалов будут привлечены профильные специалисты и эксперты", – сообщили в ведомстве.

Итоги этой проверки и принятые по ней решения чиновники пообещали опубликовать позже, заверив, что ситуация находится на личном контроле руководства Министерства просвещения РК.

Ранее мажилисмен Асхат Аймагамбетов заявил о перекосах в распределении образовательных грантов, указав на растущий разрыв между подготовкой кадров и реальными потребностями рынка труда.