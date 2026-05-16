Скандал вокруг грантов в РФМШ: Минпросвещения выступило с заявлением
Поводом для официального заявления профильного ведомства стали публикации казахстанцев на платформе Threads. Один из пользователей утверждал, что при одинаковом уровне сложности экзаменационных заданий распределение бесплатных мест оказалось неравномерным.
В Министерстве просвещения пояснили, что прием в филиалы РФМШ ведется на основе открытого конкурсного отбора в строгом соответствии с законодательством и уставом самой школы. Чиновники напомнили, что согласно закону "Об образовании" родители сами выбирают язык обучения для своих детей при регистрации на конкурс.
В ведомстве подчеркнули, что отбор проводился по единым стандартам независимо от того, на каком языке поступающий сдавал экзамен, а сами задания имели одинаковую структуру и сопоставимый уровень сложности.
"Экзаменационные задания разрабатывались на основе единого тематического содержания, общей структуры и сопоставимого уровня сложности. В целях соблюдения принципов академической честности задания были представлены в нескольких вариантах с применением единых подходов к формированию и оцениванию материалов. Количество образовательных грантов и конкурсных мест определялось с учетом возможностей филиалов школы по комплектованию классов". Министерство просвещения РК
Комментируя разницу в проходных баллах, в Минпросвещения отметили, что количество грантов напрямую зависит от возможностей филиалов школы по комплектованию конкретных классов.
Пороговый балл не устанавливается заранее – он формируется автоматически по итогам экзаменов, исходя из общего уровня оценок участников и лимита мест в конкретном потоке. Именно этот подход, по данным министерства, обеспечивает объективность и здоровую конкуренцию среди кандидатов.
"Министерство понимает высокую социальную значимость конкурсного отбора в Республиканскую физико-математическую школу и важность обеспечения доверия со стороны родителей, учащихся и общественности. В настоящее время министерством проводится анализ поступивших обращений и предложений, касающихся прозрачности и объективности конкурсных процедур. Каждое обращение будет рассмотрено в установленном порядке. При необходимости к дополнительному изучению материалов будут привлечены профильные специалисты и эксперты", – сообщили в ведомстве.
Итоги этой проверки и принятые по ней решения чиновники пообещали опубликовать позже, заверив, что ситуация находится на личном контроле руководства Министерства просвещения РК.
Ранее мажилисмен Асхат Аймагамбетов заявил о перекосах в распределении образовательных грантов, указав на растущий разрыв между подготовкой кадров и реальными потребностями рынка труда.