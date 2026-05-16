#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
470.17
547.47
6.42
Общество

Скандал вокруг грантов в РФМШ: Минпросвещения выступило с заявлением

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 22:53 Фото: magnific
Министерство просвещения РК отреагировало на волну возмущения в социальных сетях, связанную с распределением государственных грантов в филиалы Республиканской физико-математической школы (РФМШ), передает Zakon.kz.

Поводом для официального заявления профильного ведомства стали публикации казахстанцев на платформе Threads. Один из пользователей утверждал, что при одинаковом уровне сложности экзаменационных заданий распределение бесплатных мест оказалось неравномерным.

В Министерстве просвещения пояснили, что прием в филиалы РФМШ ведется на основе открытого конкурсного отбора в строгом соответствии с законодательством и уставом самой школы. Чиновники напомнили, что согласно закону "Об образовании" родители сами выбирают язык обучения для своих детей при регистрации на конкурс.

В ведомстве подчеркнули, что отбор проводился по единым стандартам независимо от того, на каком языке поступающий сдавал экзамен, а сами задания имели одинаковую структуру и сопоставимый уровень сложности.

"Экзаменационные задания разрабатывались на основе единого тематического содержания, общей структуры и сопоставимого уровня сложности. В целях соблюдения принципов академической честности задания были представлены в нескольких вариантах с применением единых подходов к формированию и оцениванию материалов. Количество образовательных грантов и конкурсных мест определялось с учетом возможностей филиалов школы по комплектованию классов". Министерство просвещения РК

Комментируя разницу в проходных баллах, в Минпросвещения отметили, что количество грантов напрямую зависит от возможностей филиалов школы по комплектованию конкретных классов.

Пороговый балл не устанавливается заранее – он формируется автоматически по итогам экзаменов, исходя из общего уровня оценок участников и лимита мест в конкретном потоке. Именно этот подход, по данным министерства, обеспечивает объективность и здоровую конкуренцию среди кандидатов.

"Министерство понимает высокую социальную значимость конкурсного отбора в Республиканскую физико-математическую школу и важность обеспечения доверия со стороны родителей, учащихся и общественности. В настоящее время министерством проводится анализ поступивших обращений и предложений, касающихся прозрачности и объективности конкурсных процедур. Каждое обращение будет рассмотрено в установленном порядке. При необходимости к дополнительному изучению материалов будут привлечены профильные специалисты и эксперты", – сообщили в ведомстве.

Итоги этой проверки и принятые по ней решения чиновники пообещали опубликовать позже, заверив, что ситуация находится на личном контроле руководства Министерства просвещения РК.

Ранее мажилисмен Асхат Аймагамбетов заявил о перекосах в распределении образовательных грантов, указав на растущий разрыв между подготовкой кадров и реальными потребностями рынка труда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Скандал вокруг НИШ в Алматы с исключением 11-классника получил продолжение
11:39, 27 мая 2025
Скандал вокруг НИШ в Алматы с исключением 11-классника получил продолжение
Борте Сайранбеккызы, школьница
17:20, 27 марта 2026
Казахстанская школьница вошла в элиту мирового образования
В Минпросвещения прокомментировали видео с агрессивной учительницей
16:19, 07 декабря 2023
В Минпросвещения прокомментировали видео с агрессивной учительницей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бабаян раскрыл финансовый кризис в &quot;Астане&quot;: Футболисты играют за 100 тысяч тенге
23:18, Сегодня
Бабаян раскрыл финансовый кризис в "Астане": Футболисты играют за 100 тысяч тенге
Определились победители пятого дня Кубка Казахстана по борьбе в Алматы
22:50, Сегодня
Определились победители пятого дня Кубка Казахстана по борьбе в Алматы
Казахстанский дзюдоист уступил в схватке за &quot;бронзу&quot; турнира European Open в Испании
22:20, Сегодня
Казахстанский дзюдоист уступил в схватке за "бронзу" турнира European Open в Испании
Казахстанская теннисистка уступила на старте квалификации турнира в Марокко
21:47, Сегодня
Казахстанская теннисистка уступила на старте квалификации турнира в Марокко
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: