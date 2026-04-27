Общество

Депутат о распределении грантов в Казахстане: Готовили армию кодеров, а ИИ уже пишет код сам

Фото: Zakon.kz
Мажилисмен Асхат Аймагамбетов 27 апреля 2026 года на правчасе в Мажилисе заявил о перекосах в распределении образовательных грантов, указав на растущий разрыв между подготовкой кадров и реальными потребностями рынка труда, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что госзаказ – эффективный инструмент, который за 5 лет увеличили до 77 тыс. грантов. Однако формула их распределения устарела и не учитывает влияние ИИ и риски автоматизации профессий.

"Если до появления ChatGPT это распределение было логичным, то сейчас оно выглядит устаревшим. Смотрите, в 2025 году самый высокий конкурс: "Переводческое дело" – 16 человек на место, "Международные отношения" – 13, "Право" – 8. Коллеги, это те самые направления, которые ИИ автоматизирует в первую очередь! Переводчики и юристы младшего звена очень подвержены изменениям. Но количество грантов на такие специальности растет, и его структура не меняется, несмотря на эти факторы и резкое снижение потребности по многим программам", – заявил Асхат Аймагамбетов.

Депутат подчеркнул, что в то же время в критически важных для реальной экономики сферах сохраняется дефицит кадров – в животноводстве на одно место приходится лишь 0,15 человека, в металлургии – 0,07.

"Например, последние годы мы направляли десятки тысяч грантов на IT как на "профессию будущего". Но, по данным исследования, занятость молодых разработчиков в возрасте 22-25 лет за прошлый год упала почти на 20%. Мы готовим армию кодеров, когда ИИ уже пишет код сам. Сегодня уже недостаточно готовить просто "кодеров вчерашнего типа". Нужны специалисты с другими компетенциями. Еще один вопрос. Мы регулируем только гранты, но закрываем глаза на платный прием. Вузы продолжают набирать тысячи платников по невостребованным и устаревшим направлениям подготовки. Дисбаланс только растет. Граждане платят миллионы для получения диплома по профессиям, которые не будут востребованы", – дополнил он.

По его мнению, нужно более активно регулировать структуру приема.

"Это не означает административно "закрыть" все популярные специальности. Это означает установить правила и регулировать умно. Посмотрите на цифры Минтруда: 56% новых рабочих мест к 2030 году будут созданы для профессий со средним и низким уровнем навыков. При этом мы штампуем специалистов с высшим образованием в объемах, превышающих спрос в 5-6 раз по отдельным направлениям. К примеру, только 31% выпускников IT-специальностей работают по профессии. И еще. Показатель трудоустройства. У нас он существует в трех версиях, которые противоречат друг другу. Расхождение между официальными данными и реальностью – в 14 раз! Это по данным ВАП", – сказал мажилисмен.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о проблемах на рынке труда, отметив, что по ряду важных направлений в стране не хватает подготовленных специалистов.

Екатерина Елисеева
