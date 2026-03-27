Казахстанская школьница вошла в элиту мирового образования

Ученица Республиканской физико-математической школы Астаны Борте Сайранбеккызы зачислена в Harvard University. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления Министерства просвещения.

В ведомстве уточнили, что с 6 класса школьница обучалась в РФМШ, где использовала возможности программы Advanced Placement.

По итогам обучения выпускница получила диплом AP International Diploma, сдав 7 экзаменов по различным предметам уже после 10 класса.

Также отмечено, что Борте обучалась в трехъязычной среде и владеет казахским, русским и английским языками.

Кроме того, ученица изучает китайский язык и сдала экзамен Advanced Placement по китайскому языку.

В дополнительной части сказано, что в рамках школьной программы она работала над научными проектами. При поддержке школы выпускница прошла отбор на международную научную программу, где обучалась и вела исследовательскую работу под руководством профессора университета США.

В период обучения Борте совмещала академическую нагрузку с участием в социальных и творческих инициативах.

Harvard University – один из старейших и самых престижных университетов мира, расположенный в Кембридже, штат Массачусетс, США. Основан в 1636 году, он регулярно входит в топы мировых рейтингов университетов и известен высоким уровнем образования, строгими академическими стандартами и выдающимися выпускниками в науке, бизнесе, политике и культуре. Поступление туда действительно считается большим достижением, особенно для выпускников школ из других стран, так как конкуренция очень высокая и требования к кандидатам чрезвычайно строгие.

