#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
470.17
547.47
6.42
Общество

"Божественно": казахстанец показал редких розовых фламинго с высоты птичьего полета

Фото: скриншот видео, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 23:56 Фото: скриншот видео
В Акмолинскую область вернулись краснокнижные розовые фламинго. Редкие птицы прилетели в места своего привычного обитания в теплое время года – на территорию Коргалжынского государственного природного заповедника, передает Zakon.kz.

Уникальные кадры пернатых обитателей удалось запечатлеть с высоты птичьего полета жителю Кокшетау Серикбаю Жаныбекову.

Мужчина снял грациозных птиц с помощью дрона и опубликовал завораживающее видео в своем Instagram-аккаунте.

"При съемке видео ни один фламинго не пострадал", – подписал 17 мая 2026 года он свою публикацию.

Казахстанцы остались в полном восторге как от самих экзотических птиц, так и от мастерства оператора, сумевшего передать всю красоту и масштаб дикой природы региона.

  • Вы красиво преподносите нам красоты нашей Родины.
  • Прекрасные создания.
  • Божественно!
  • Какая красота!

Ранее сообщалось, что подростки изуродовали скалы у Бутаковского водопада.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Акмолинская область
04:00, 12 июня 2024
Стая розовых фламинго прилетела в казахстанское село Садырбай
Стая розовых фламинго, прилетевших в Атырау, попала на видео
19:08, 23 июня 2024
Стая розовых фламинго, прилетевшая в Атырау, попала на видео
фламинго, птицы
12:25, 15 апреля 2026
Редкое зрелище в 130 км от Астаны: фламинго вернулись для уникального гнездования
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Ахмат&quot; Самородова и Кенжебека сыграл вничью против &quot;Сочи&quot; в РПЛ
00:05, 18 мая 2026
"Ахмат" Самородова и Кенжебека сыграл вничью против "Сочи" в РПЛ
Казахстанский боксёр стал триумфатором топ-турнира в Сербии
23:24, 17 мая 2026
Казахстанский боксёр стал триумфатором топ-турнира в Сербии
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после 10-го тура
22:48, 17 мая 2026
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после 10-го тура
Драмой завершился матч &quot;Ордабасы&quot; - &quot;Жетысу&quot; в КПЛ
22:02, 17 мая 2026
Драмой завершился матч "Ордабасы" - "Жетысу" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: