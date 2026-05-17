"Божественно": казахстанец показал редких розовых фламинго с высоты птичьего полета
В Акмолинскую область вернулись краснокнижные розовые фламинго. Редкие птицы прилетели в места своего привычного обитания в теплое время года – на территорию Коргалжынского государственного природного заповедника, передает Zakon.kz.
Уникальные кадры пернатых обитателей удалось запечатлеть с высоты птичьего полета жителю Кокшетау Серикбаю Жаныбекову.
Мужчина снял грациозных птиц с помощью дрона и опубликовал завораживающее видео в своем Instagram-аккаунте.
"При съемке видео ни один фламинго не пострадал", – подписал 17 мая 2026 года он свою публикацию.
Казахстанцы остались в полном восторге как от самих экзотических птиц, так и от мастерства оператора, сумевшего передать всю красоту и масштаб дикой природы региона.
- Вы красиво преподносите нам красоты нашей Родины.
- Прекрасные создания.
- Божественно!
- Какая красота!
