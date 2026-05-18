Об опасности звонков на мессенджеры предупреждают казахстанцев

Казахстанцы продолжают верить мошенникам и лишаться денег. В одной только Павлодарской области за первую неделю мая жертвами интернет-преступников стали 64 человека. При этом 34 из них лишились особо крупных сумм, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали 18 мая 2026 года в полиции региона. По данным ведомства, на сегодняшний день самая распространенная схема обмана – звонки через мессенджеры.

"Преступники используют логотипы и фотографии известных брендов, представляясь сотрудниками энергоснабжающих и домофонных компаний, операторов сотовой связи и служб доставки, банков второго уровня, Национального банка, МВД и других государственных органов", – рассказал исполняющий обязанности начальника Управления по противодействию киберпреступности ДП Павлодарской области Жанат Ризабек.

Сценарий всегда стандартный: под предлогом проверки счетчиков, продления договора на SIM-карту или подтверждения доставки они просят продиктовать SМS-код. Как только код оказывается у мошенников, начинается жесткое психологическое давление. Жертву атакуют с разных номеров, убеждая, что ее счета под угрозой и деньги необходимо срочно спасать.

Полиция напоминает базовые правила безопасности:

Никому и никогда не сообщайте SМS-коды, пароли и полные данные банковских карт.

Не поддавайтесь панике, игнорируйте угрозы и немедленно прерывайте разговор.

Не переводите деньги на так называемые "безопасные" или "резервные" счета.

Не продавайте имущество и не берите кредиты по указанию неизвестных лиц.

Полицейские настоятельно рекомендуют уделять пристальное внимание детям и подросткам.

"В последнее время организаторы схем активно вовлекают несовершеннолетних и студентов в криминальный бизнес. Подростков убеждают сдавать родительское золото в ломбарды, переводить чужие деньги, а также продавать свои банковские карты, оформлять на себя SIM-карты и WhatsApp-аккаунты за "легкий заработок". Помните: такая деятельность делает подростка соучастником преступления – дроппером. Будьте бдительны! Поговорите со своими родными, особенно с пожилыми родственниками и детьми. Одна профилактическая беседа может сохранить ваши деньги, имущество и свободу близких", – обратились в полиции.

В полиции ранее отмечали, что пожилые люди все чаще становятся жертвами мошенников. Им звонят от лица сотрудников банков или государственных органов и под разными предлогами пытаются получить доступ к деньгам.