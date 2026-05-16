После солнечных выходных Алматы накроют грозы

Синоптики рассказали Zakon.kz, какую погоду ждать алматинцам на следующей неделе. Согласно предварительному прогнозу, после солнечных и теплых выходных в мегаполис вновь вернутся дожди.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, осадки ожидаются уже со второй половины следующей недели. Однако температура воздуха продолжит расти: к концу рабочей недели в мегаполисе потеплеет до +29°С.

"В ближайшие выходные и в начале следующей недели погоду в Алматы и Алматинской области будет определять антициклон, пришедший из России. Его центр сейчас располагается в районе Новосибирска. Именно он принесет в регион малооблачную, сухую и спокойную погоду со слабым ветром", – сказал специалист.

По данным представителя Гидрометцентра, 16-19 мая в мегаполисе осадков не ожидается. В субботу днем воздух постепенно прогреется от +20+22°С, а к понедельнику до +25+27°С.

Однако уже со второй половины недели характер погоды изменится. В Алматы вновь ожидаются кратковременные дожди и грозы.

"Осадки будут носить внутримассовый конвективный характер – они сформируются из-за развития кучево-дождевой облачности над горными районами", – пояснил синоптик.

Несмотря на осадки, температура воздуха продолжит повышаться, и через семь дней в Алматы потеплеет до +27+29°С.

Подробный прогноз погоды в Алматы на 16-22 мая 2026 года



16 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью +6+8°С, днем +20+22°С.

17 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура ночью +8+10°С, днем +23+25°С.

18 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

19 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура ночью +12+14°С, днем +23+25°С.

20 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

21 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью +12+14°С, днем +27+29°С.

22 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с, временами порывы 15-18 м/с. Температура ночью +14+16°С, днем +27+29°С.

Сегодня, 15 мая 2026 года, специалисты РГП "Казгидромет" предоставили консультативный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на первый месяц лета. Из него следует, что в июне Астану ждут дожди, Алматы – град, а в Шымкенте будет +46°С.