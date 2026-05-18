#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Общество

На сколько повысят пороги для снятия пенсионных накоплений

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 15:07 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Форума ассоциации работодателей 18 мая 2026 года рассказал, что даст повышение порога достаточности для снятия части пенсионных из ЕНПФ, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев напомнил, что пороги будут повышены до конца текущего месяца.

"Мы действительно повышаем пороги минимальной достаточности. Мы их только повышаем, это не говорит о том, что снятие будет запрещено. Снятия будут, но нужно минимизировать... Там по-разному идет: от молодежного возраста от 23 до 35 лет и от 35 до 63. Это повышение идет порядка до 79%. Но мы формулу и все расчеты с ЕНПФ сейчас готовим, это будет официально опубликовано. И на наших встречах мы это детально изложим. Я думаю, до конца месяца мы это сделаем", – добавил он.

По его словам, за последние пять лет казахстанцы сняли из ЕНПФ 5 трлн 700 млрд тенге.

"Основная львиная доля – на погашение кредита. Сейчас понятно, банкам эти ресурсы очень интересны, но позиция Минтруда – нужно копить. Накопительный фонд во всех странах выполняет функцию накопления. И у вас, и у меня должны быть накопления, а когда достигнем пенсионного возраста, должны получать из этого пенсионного фонда накопления в виде пенсии. Это должна быть пенсия, которая соответствует коэффициенту достаточности, покупательской способности", – пояснил он.

21 апреля 2026 года министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал, что нужно делать, чтобы получать в старости достойную пенсию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты
12:28, 14 мая 2026
Снятие пенсионных накоплений в Казахстане: пороги достаточности могут повысить уже в 2026 году
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты
16:58, 26 марта 2026
Снятие части пенсионных: глава Минтруда предлагает повысить пороги минимальной достаточности
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты
13:40, 21 апреля 2026
Минтруда о повышении порогов снятия пенсионных: В ближайшее время
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Конор Макгрегор
15:31, Сегодня
Конор Макгрегор "пригрозил" главному гангстеру UFC
Судья прокомментировал судейский скандал на Кубке РК
15:11, Сегодня
Опытный судья разобрал скандальный эпизод с вызовом полиции на Кубке РК по борьбе
Ломакин в финале квалификации в Индии
14:49, Сегодня
"Качели" устроил казахстанский теннисист в квалификации топ-турнира в Индии
Любовь Ковальчук
14:42, Сегодня
Чемпионат Казахстана по тяжёлой атлетике среди женщин: все победители и призёры 2026 года
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: