На сколько повысят пороги для снятия пенсионных накоплений

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Форума ассоциации работодателей 18 мая 2026 года рассказал, что даст повышение порога достаточности для снятия части пенсионных из ЕНПФ, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев напомнил, что пороги будут повышены до конца текущего месяца.

"Мы действительно повышаем пороги минимальной достаточности. Мы их только повышаем, это не говорит о том, что снятие будет запрещено. Снятия будут, но нужно минимизировать... Там по-разному идет: от молодежного возраста от 23 до 35 лет и от 35 до 63. Это повышение идет порядка до 79%. Но мы формулу и все расчеты с ЕНПФ сейчас готовим, это будет официально опубликовано. И на наших встречах мы это детально изложим. Я думаю, до конца месяца мы это сделаем", – добавил он.

По его словам, за последние пять лет казахстанцы сняли из ЕНПФ 5 трлн 700 млрд тенге.

"Основная львиная доля – на погашение кредита. Сейчас понятно, банкам эти ресурсы очень интересны, но позиция Минтруда – нужно копить. Накопительный фонд во всех странах выполняет функцию накопления. И у вас, и у меня должны быть накопления, а когда достигнем пенсионного возраста, должны получать из этого пенсионного фонда накопления в виде пенсии. Это должна быть пенсия, которая соответствует коэффициенту достаточности, покупательской способности", – пояснил он.

