Права не выходя из дома: как автошколы нарушают правила в Казахстане

Казахстанцев приглашают на сомнительные автокурсы. Некоторые автошколы рекламируют онлайн-обучение. В соцсетях также встречаются компании, которые попросту продают свидетельства и медицинские справки для вождения. В МВД РК предупредили: такие услуги нелегальны. Детали изучил Zakon.kz.

Некоторые автошколы предлагают казахстанцам отучиться на водителя из дома. Соответствующие объявления стали часто появляться в социальных сетях. Потенциальным клиентам обещают сертификат и личный доступ к тестам по правилам дорожного движения. Клиентов привлекают словом "Акция". Вот только какую акцию имеют в виду и как учат курсантов на дому, если онлайн-обучение ПДД и вождению в Казахстане запрещено, – занимательный вопрос.

Фото: скриншот из Instagram.com

Есть еще более удивительные организации. Они публикуют в соцсетях прайс-листы, где указаны цены на онлайн-тесты по ПДД и сертификат, подтверждающий окончание курсов. Причем вписать могут любую категорию транспортных средств. Кроме того, автошколы предлагают даже медицинскую справку 073/У, которую должны выдавать в поликлиниках и частных медцентрах для допуска за руль.

Фото: скриншот из Instagram.com

Автоэксперты призывают не соглашаться на сомнительные предложения. Их нередко придумывают мошенники, ошибаясь в терминах. Покупка любых документов для вождения может стоить жизни, говорят специалисты.

"В соответствии с Законом "О дорожном движении" указанный документ имеет официальное название – "Свидетельство об окончании водительских курсов". А новые автошколы теперь называют его сертификатом, что тоже неправильно. Директора профобъединений, квалифицированные преподаватели автодела такой термин не используют. Свидетельства путают с сертификатом те, кто не знает дела автошколы и вообще далек от этого. Некоторые айтишники даже создают программы, для того чтобы срубить денег. Обучение онлайн – это их рук дело. Все онлайн-курсы разработаны программистами. Согласно закону, обучать онлайн запрещено. Те суммы денег берут и, можно сказать, продают эти свидетельства", – пояснил автоэксперт по дорожной безопасности Амантай Досмаханбет.

В МВД напоминают: подготовка водителей на дому в Казахстане недопустима. Ускоренное обучение правилам дорожного движения и вождению тоже не соответствует установленным требованиям.

"В последнее время в интернете, в социальных сетях предлагается пройти ускоренные онлайн-курсы по подготовке водителей транспортных средств. В этой связи сообщаем, что граждане должны пройти полный курс обучения в автошколах, в том числе практические занятия для закрепления навыков вождения автотранспорта, которые в онлайн-режиме получить невозможно. Кроме того, информируем, что для подтверждения прохождения курсов обучения в автошколах гражданам нет необходимости получения свидетельств в бумажном виде. Соответствующая информация поступает в специализированные центры обслуживания населения посредством информационных систем в электронном виде", – подчеркнул заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алибек Кениспаев.

В Казахстане официально работают 727 автошкол, но не все оснащены необходимым оборудованием. В каких-то компаниях курсантов учат на неисправном транспорте. Эти нарушения напрямую влияют на безопасность учебного процесса и качество подготовки будущих водителей.

"По результатам проверок выдано 20 предписаний на устранение недостатков ввиду отсутствия на автодромах необходимых дорожных знаков, разметки, освещения, неисправности транспортных средств. Кроме того, выявлено 59 учебных организаций, которые для подготовки водителей использовали автотранспорт, не прошедший обязательный технический осмотр и не имеющий страховые полисы. В результате на сегодняшний день Комитетом административной полиции МВД РК приостановлена подготовка 701 учебной группы автошкол", – отметила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

Материал по теме Почему в Казахстане хотят изменить правила сдачи экзаменов на водительские права, объяснили в МВД

Ведение учета автошкол и регистрация учебных групп осуществляются в информационной системе "Автошкола". С помощью нее в режиме реального времени можно проверить законность выданного свидетельства, почасовую программу обучения и документацию на транспорт.

Для дальнейшего усиления контроля за деятельностью учебных заведений, обучающих будущих водителей, разработан законопроект по внесению изменений в Закон "О дорожном движении". Новшество подразумевает переход от уведомительного порядка открытия автошкол к разрешительному.

Материал по теме Требования к автошколам могут ужесточить в Казахстане

Сейчас документ находится на рассмотрении в Мажилисе. Только после одобрения в Сенате новая норма вступит в силу.