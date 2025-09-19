Еще в одном регионе Казахстана сужают дороги

В Павлодарской области на аварийных участках сужают дороги. Цель – повышение безопасности, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 сентября 2025 года, заявили в пресс-службе департамента полиции региона:

"Новый метод повышения безопасности дорожного движения – искусственное сужение проезжей части. Такой подход успешно применяется в ряде развитых стран и направлен на профилактику ДТП. Сужение дороги побуждает водителей снижать скорость и быть внимательнее, что снижает аварийность".

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" сотрудники провели анализ и выделили участок на 171-м км автодороги Павлодар – Кызылорда.

"Именно на этом направлении реализуется пилотный проект". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Как отметил и.о. начальника Управления местной полицейской службы ДП Павлодарской области Азамат Куркебаев, на первом этапе на местах работают сотрудники патрульной службы:

"Они информируют водителей о целях проекта, подчеркивают важность соблюдения скоростного режима и отвечают на вопросы".

О том, что в Казахстане для профилактики ДТП сужают дороги, стало известно 23 апреля 2025 года. Одной из первых к этому методу прибегла Костанайская область.

Материал по теме Сколько участков республиканских трасс сузили в Казахстане

А 3 сентября о сужении дорог заявили в полиции области Абай.