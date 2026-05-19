Между Астаной и Карагандой могут запустить электричку
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании правительства 19 мая 2026 года рассказал, что делается для того, чтобы казахстанцы могли быстрее добраться в зоны отдыха, передает корреспондент Zakon.kz.
Сауранбаев сообщил, что было ускорено движение электричек. В пример он привел направление Астана – Боровое.
"К Астане ближайший крупный город – это Караганда. Сейчас разрабатывается проект, мы изучаем вариант (запуска электрички. – Прим. ред.) Караганда – Астана", – добавил он.
Ранее министр транспорта рассказывал, стоит ли астанчанам ждать появления высокоскоростного поезда в Алматы.
