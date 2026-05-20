Мошенник с лицом Джеки Чана вышел на видеосвязь с пенсионером из Талгара

Пожилой житель Талгара попал в серию схем мошенников и чуть не лишился денег, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в полиции Алматинской области.

"Все началось с обычного телефонного звонка. Неизвестный, представившись сотрудником поликлиники, сообщил мужчине о необходимости подтвердить очередь на вакцинацию. Более того, ситуация выглядела вполне правдоподобно – буквально несколько дней назад пенсионер действительно стоял в очереди на прививку. Он попросил для подтверждения продиктовать SMS-код. Просьба не вызвала подозрений". Департамент полиции Алматинской области

Вскоре пенсионеру поступил еще один звонок. Собеседник представился сотрудником Агентства по финансовому мониторингу. Он заявил, что ранее мужчине якобы звонили мошенники и теперь пытаются оформить на него кредит. И для недопущения этого придет код, который поможет заблокировать счета.

"Звучало, как попытка помочь, но на деле это оказалось частью одной и той же мошеннической схемы. Эти звонки были звеньями тщательно продуманного сценария, цель которого – войти в доверие, получить доступ к личным данным и финансовым ресурсам гражданина". ДП Алматинской области

Преступный замысел удалось испортить. Полицейские своевременно вмешались и предотвратили реализацию мошенничества.

"Правоохранители сопроводили пожилого человека в ЦОН, где были приняты дополнительные меры безопасности – ему заменили ЭЦП-ключ, чтобы исключить возможность дальнейшего доступа злоумышленников к его персональным и электронным данным". ДП Алматинской области

По словам полицейских, подобные схемы становятся все более изощренными: мошенники используют реальные жизненные обстоятельства, создают иллюзию срочности и нередко действуют сразу от имени нескольких организаций.

