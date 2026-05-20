Общество

В маленьком селе Казахстана решили жить без алкоголя

указатель, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 11:27 Фото: пресс-служба ДП области Абай
Небольшое село Черемушка в Бескарагайском районе области Абай стало символом больших перемен. Всего 25 дворов, 60 жителей. Но именно это село приняло решение отказаться от алкоголя, сообщает Zakon.kz.

Участковый инспектор полиции Асет Сагадиев отмечает, что отказ от алкоголя – это не только вопрос здоровья, но и эффективный путь профилактики правонарушений, снижения бытовых конфликтов и формирования культуры дисциплины среди молодежи.

Аким села Талгат Кумаров назвал эту инициативу важной инвестицией в будущее села. Так, это село стало тридцатым по области.

Кроме того, почтенный старейшина Сейітхан ата назвал инициативу "примером для будущих поколений".

Материал по теме

Казахстанцы стали меньше пить спиртного

В начале 2026 года в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана назвали количество сел по стране, полностью отказавшихся от алкоголя.

