Стала известна дальнейшая судьба скандального камзола из фильма "Қыз Жібек"

Вице-министр информации и общественного развития Евгений Кочетов 20 мая 2026 года в кулуарах правительства прокомментировал ситуацию с камзолом из кинофильма "Қыз Жібек", передает корреспондент Zakon.kz.

Камзол получил большой резонанс после того, как в нем сфотографировалась известный продюсер Баян Алагузова.

"Камзол из "Қыз-Жібек" – это такая достаточно сакральная вещь для казахстанского кинематографа и вообще для истории кино. Мы сейчас проводим расследование. Мои коллеги разговаривали с Меруерт Утекешевой и уже договорились. Она сама изъявила желание, что после того, как весь комплект костюма будет собран, его передадут в музей "Казахфильма", – сказал Кочетов.

Он признался, что ранее подобного рода инцидентов не было.

"Поэтому мы сейчас оцифровываем все, что есть в музее "Казахфильма": все костюмы, весь реквизит, который использовался в казахстанском кино. Он будет выставлен, его можно будет посмотреть, отследить. Мы говорили, что он находился в музее "Казахфильма", среди прочего реквизита такого же. У нас есть определенные требования по сохранности. И я бы не сказал, что Министерству культуры не было дела. Министерство все эти годы занимается хранением огромного количества реквизита из казахстанского кино", – добавил Кочетов.

6 мая 2026 года Баян Алагузова решила судьбу камзола из "Қыз Жібек", подарила Меруерт Утекешевой шубу и серьги с бриллиантами, а также пообещала в течение двух месяцев купить актрисе квартиру.