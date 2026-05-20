#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.93
548.43
6.61
Общество

Стала известна дальнейшая судьба скандального камзола из фильма "Қыз Жібек"

Камзол из фильма Қыз Жібек, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 11:58 Фото: Instagram/_kyzzhibekrecipeforlove.success, из архива "Казахфильм"
Вице-министр информации и общественного развития Евгений Кочетов 20 мая 2026 года в кулуарах правительства прокомментировал ситуацию с камзолом из кинофильма "Қыз Жібек", передает корреспондент Zakon.kz.

Камзол получил большой резонанс после того, как в нем сфотографировалась известный продюсер Баян Алагузова.

"Камзол из "Қыз-Жібек" – это такая достаточно сакральная вещь для казахстанского кинематографа и вообще для истории кино. Мы сейчас проводим расследование. Мои коллеги разговаривали с Меруерт Утекешевой и уже договорились. Она сама изъявила желание, что после того, как весь комплект костюма будет собран, его передадут в музей "Казахфильма", – сказал Кочетов.

Он признался, что ранее подобного рода инцидентов не было.

"Поэтому мы сейчас оцифровываем все, что есть в музее "Казахфильма": все костюмы, весь реквизит, который использовался в казахстанском кино. Он будет выставлен, его можно будет посмотреть, отследить. Мы говорили, что он находился в музее "Казахфильма", среди прочего реквизита такого же. У нас есть определенные требования по сохранности. И я бы не сказал, что Министерству культуры не было дела. Министерство все эти годы занимается хранением огромного количества реквизита из казахстанского кино", – добавил Кочетов.

6 мая 2026 года Баян Алагузова решила судьбу камзола из "Қыз Жібек", подарила Меруерт Утекешевой шубу и серьги с бриллиантами, а также пообещала в течение двух месяцев купить актрисе квартиру.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
00:13, 17 апреля 2026
Баян Алагузова заполучила легендарный камзол из культового фильма "Қыз Жібек"
продюсер Баян Алагузова
17:15, 17 апреля 2026
Скандал вокруг камзола из "Қыз Жібек": Минкультуры отреагировало на публикацию Баян Алагузовой
продюсер Баян Алагузова, актриса Меруерт Утекешева, камзол, шуба
10:51, 07 мая 2026
Баян Алагузова решила судьбу камзола из "Қыз Жібек" и подарила Меруерт Утекешевой шубу, серьги, квартиру
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Итальянский специалист приступил к работе со сборной Казахстана
12:10, Сегодня
Итальянский специалист приступил к работе со сборной Казахстана
Акмалжон Исроилов (в красном) уверенно побеждает Даулета Толемисова на ЧМ от IBA
11:54, Сегодня
Обидчик казахстанских боксёров чемпион мира Исроилов проведет бой 21 мая в Ташкенте
Тренировка Рыбакиной в Париже
11:48, Сегодня
Без Вукова: наставника Рыбакиной не оказалось на тренировке казахстанки в Париже (фото)
Кто более требовательный &quot;Актобе&quot; или &quot;Ахмат&quot;: Самородов высказался своё мнение
11:14, Сегодня
Кто из фанатов более требовательный - "Актобе" или "Ахмат": Самородов высказал своё мнение
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: