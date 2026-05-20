Общество

Некоторые родители не могут осилить: депутат назвал суммы сборов на выпускные в школах Казахстана

Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов в кулуарах правительства 20 мая 2026 года прокомментировал отмену выпускных вечеров в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов пояснил, почему было принято решение отменить выпускные.

"Здесь есть аргументы как "за", так и "против". Все это мы понимаем. Я понимаю и эмоции родителей, я понимаю и эмоции выпускников. Мы все проходили через это. Всем хочется торжественных, пышных выпускных – это эмоции, радость, итог 11-летнего обучения, поэтому их тоже можно понять. Но, с другой стороны, нужно понять и мотивы решений МВД и Министерства просвещения, так как они продиктованы двумя вещами: первый – это вопрос социальной справедливости, второй – безопасности", – отметил мажилисмен.

По его словам, поступают обращения от некоторых родителей в пользу отмены этих торжеств.

"Они говорят, что не в состоянии осилить эти суммы. Они на самом деле иногда достигают очень больших размеров – 1 млн, 500 тыс., 300 тыс., потому некоторые родители говорят, что их дети очень сильно переживают. Но здесь нужно понимать, что праздник Министерство просвещения не отменяет, то есть выпускные в школах, последний вальс школьный, последний звонок – все эти мероприятия никто не отменяет. Все эти эмоции, прощание со школой, трогательные все моменты – они никуда не денутся", – заверил Аймагамбетов.

Ранее в Министерстве просвещения (МП) Казахстана напомнили, что проведение торжественных мероприятий в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального, а также послесреднего образования в ресторанах, кафе, банкетных залах, на базах отдыха и на природе запрещается.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
