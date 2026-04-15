Каждый имеет право отказаться от алкотестера – депутат

Депутат Мажилиса Мурат Абенов 15 апреля 2026 года в кулуарах палаты раскритиковал действующий механизм определения уровня алкогольного опьянения водителей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, наиболее точный результат даст только анализ крови.

"К сожалению, во многих районах лаборатории не оснащены оборудованием для изучения крови. Когда они просят пройти проверку на алкотестере, каждый имеет право отказаться от этого. И каждый человек имеет право сдать кровь для определения уровня алкоголя в крови. По сути, у нас злоупотребляют этим", – сказал Абенов.

Кроме того, отметил депутат, иногда вызывает сомнение само оборудование.

"Мой коллега сообщил, что в Шемонаиховском районе его поймали, и попросил возможность сдать кровь, поскольку алкотестер был весь перемотан скотчем. Как можно при помощи такого алкотестера решать судьбу? В итоге кровь сдать ему так и не разрешили. И решение вынесли по данным этого непроверенного алкотестера. Я не говорю об амнистии, но я говорю, что нам нужно отрегулировать вопрос, связанный со справедливостью наказания", – добавил Абенов.

В марте Минздрав разработал новый порядок освидетельствования водителей на опьянение.