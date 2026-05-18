#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Общество

Казахстанцев предупредили о смертельно опасной инфекции за рубежом

Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 14:29 Фото: freepik
Казахстанцам, собирающимся за границу, дали рекомендации по профилактике и недопущению завоза хантавирусной инфекции, сообщает Zakon.kz.

Хантавирусная инфекция – это опасное вирусное заболевание, которое передается человеку в основном через контакт с грызунами или их выделениями. Вирус может попадать в организм через пыль, пищу, воду или укусы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 14:29
Главные симптомы хантавируса перечислил врач

Рекомендации от Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения выглядят следующим образом:

  1. В случае выезда за рубеж исключить контакт с грызунами и их выделениями, не посещать места их возможного обитания.
  2. Не употреблять продукты и воду, которые могли быть загрязнены грызунами, избегать приема пищи в местах стихийной и уличной торговли, хранить продукты в плотно закрытой таре.
  3. При пребывании в закрытых помещениях проводить предварительное проветривание и влажную уборку с дезинфицирующими средствами, использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, маски) при уборке помещений.
  4. При посещении мест массового скопления людей использовать меры личной профилактики (дистанцирование, маски, дезсредства), соблюдать гигиену рук и органов дыхания.

Также медики обратились с просьбой:

"Если по возвращении из поездок в течение 1-8 недель появились симптомы недомогания, высокая температура, выраженная слабость, мышечные боли, кашель или одышка – срочно обратиться в ближайшую медицинскую организацию, обязательно сообщив о вашем пребывании за рубежом".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 14:29
Хантавирус: текущей ситуацией в мире поделился глава ВОЗ

16 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) озвучивала официальное число зараженных хантавирусом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, наличные деньги, наличность
14:31, Сегодня
Об опасности звонков на мессенджеры предупреждают казахстанцев
Микроскоп, ученые, наука
06:59, 24 августа 2025
Найден вирус, превращающий грибковые инфекции в смертельно опасные
коллаж с сообщением от мошенников
11:04, 15 апреля 2026
Об опасных письмах и звонках предупредили казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Конор Макгрегор
15:31, Сегодня
Конор Макгрегор "пригрозил" главному гангстеру UFC
Судья прокомментировал судейский скандал на Кубке РК
15:11, Сегодня
Опытный судья разобрал скандальный эпизод с вызовом полиции на Кубке РК по борьбе
Ломакин в финале квалификации в Индии
14:49, Сегодня
"Качели" устроил казахстанский теннисист в квалификации топ-турнира в Индии
Любовь Ковальчук
14:42, Сегодня
Чемпионат Казахстана по тяжёлой атлетике среди женщин: все победители и призёры 2026 года
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: