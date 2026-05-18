Казахстанцев предупредили о смертельно опасной инфекции за рубежом
Казахстанцам, собирающимся за границу, дали рекомендации по профилактике и недопущению завоза хантавирусной инфекции, сообщает Zakon.kz.
Хантавирусная инфекция – это опасное вирусное заболевание, которое передается человеку в основном через контакт с грызунами или их выделениями. Вирус может попадать в организм через пыль, пищу, воду или укусы.
Рекомендации от Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения выглядят следующим образом:
- В случае выезда за рубеж исключить контакт с грызунами и их выделениями, не посещать места их возможного обитания.
- Не употреблять продукты и воду, которые могли быть загрязнены грызунами, избегать приема пищи в местах стихийной и уличной торговли, хранить продукты в плотно закрытой таре.
- При пребывании в закрытых помещениях проводить предварительное проветривание и влажную уборку с дезинфицирующими средствами, использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, маски) при уборке помещений.
- При посещении мест массового скопления людей использовать меры личной профилактики (дистанцирование, маски, дезсредства), соблюдать гигиену рук и органов дыхания.
Также медики обратились с просьбой:
"Если по возвращении из поездок в течение 1-8 недель появились симптомы недомогания, высокая температура, выраженная слабость, мышечные боли, кашель или одышка – срочно обратиться в ближайшую медицинскую организацию, обязательно сообщив о вашем пребывании за рубежом".
16 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) озвучивала официальное число зараженных хантавирусом.
