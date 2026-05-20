Общество

140 баллов на ЕНТ: депутат напомнил о принципах академической честности

Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов в кулуарах правительства 20 мая 2026 года прокомментировал действия некоторых подготовительных центров, которые дарят набравшим максимальный балл на ЕНТ ученикам квартиры и машины, передает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов признал, что его смущает тот факт, что стало очень много тех, кто набирает максимальный балл на ЕНТ.

"Мы раньше по всем тем, кто получал максимальный балл, обязательно проводили дополнительный анализ. Я надеюсь, что он будет, потому что очень важно обеспечить академическую честность. Я не хочу сомневаться в знаниях этих ребят, я за них очень рад, это на самом деле заслуживает огромного уважения, это труд ребят, их родителей и учителей, это настойчивость, но тут "доверяй, но проверяй", – сказал он.

Ценные же подарки от подготовительных центров таким ученикам он расценивает как маркетинговый ход.

"Когда центры, которые их готовят, пытаются их поощрять, я честно скажу, я в этом ничего крамольного не вижу. Я понимаю, что здесь идет больше о маркетинге. Они этим самым показывают успех, что именно эта компания смогла обеспечить такой балл, и завлекают еще больше клиентов", – пояснил он.

Однако, по его словам, нельзя такой показатель относить только к их работе.

"Мы должны понимать, что это результат, пусть они не обижаются на меня, но это не результат этих организации. Это результат работы самих детей, их родителей и наших школьных учителей, потому что за три недели, за три месяца или год такого результата добиться невозможно. Это результат огромного труда наших учителей и нашей системы образования", – добавил депутат.

28 апреля Министерство науки и высшего образования объявило о завершении приема заявлений на основное ЕНТ-2026. Тестирование началось 10 мая и продолжится до 10 июля.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
