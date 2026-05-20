#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
471.93
548.43
6.61
Общество

Жалобы, нарушения и стресс: работу водителей автобусов назвали одной из самых тяжелых в Алматы

Общественный транспорт, автобус, автобусы, водитель автобуса, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 12:53 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы каждую неделю фиксируют около 800 жалоб на общественный транспорт. Горожане чаще всего недовольны длительным ожиданием автобусов, состоянием салонов, отсутствием работающих кондиционеров и поведением водителей, сообщает Zakon.kz.

Глава Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Ержан Диханбаев подробно рассказал о том, как власти пытаются решить поступающие претензии.

По словам главы управления, вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте сейчас не рассматривается. Вместо этого решено сосредоточиться на повышении качества перевозок и дисциплины среди перевозчиков.

Так, для усиления контроля создана контрольно-линейная служба.

Ее сотрудники проверяют санитарное и техническое состояние автобусов, соблюдение графиков движения, а также фиксируют нарушения со стороны водителей – курение, использование телефона за рулем, грубое обращение с пассажирами и игнорирование остановок.

Руководитель службы контрольно-линейного мониторинга ТОО "ЦОДД Алматы" Азат Тлеубаев рассказал, что проверки проводятся ежедневно как на линии, так и в автобусных парках.

Примечательно, что с начала пилотного проекта уже выявлено 989 нарушений.

Среди них – использование мобильных телефонов за рулем, незаезд на остановки, прием наличных без выдачи билетов и нарушения правил обслуживания пассажиров.

О контроле за водительским составом рассказал и заместитель генерального директора по эксплуатации ТОО "Алматыэлектротранс" Асхат Абишев. По его словам, водителей ежедневно проверяют с помощью видеомониторинга и специальных систем контроля сонливости.

"Еженедельно около 70 водителей проходят дисциплинарный совет. В зависимости от нарушения применяются меры – от замечания до строгого выговора и лишения премий". Асхат Абишев

Ержан Диханбаев в дополнении признал, что жалоб на водителей действительно много, однако подчеркнул, что работа водителей автобусов остается одной из самых сложных в городе.

"Водители работают с раннего утра до позднего вечера, управляя большими автобусами в плотном городском потоке. Это тяжелая работа, к тому же они ежедневно взаимодействуют с большим количеством людей. Со стороны пассажиров тоже нередко бывают провокации и грубое отношение".Ержан Диханбаев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 12:53
Автобус №117 в Алматы поедет по новой схеме: что изменилось

Ранее мы также рассказывали, что в Алматы появятся новые автобусные полосы. О них можно узнать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Алматы, автобус, водитель, нападение, драка
11:04, 11 апреля 2024
В Алматы снова напали на водителя автобуса
Два автобуса и легковушка столкнулись в Алматы
12:26, 16 ноября 2024
Два водителя автобусов пострадали в Алматы после ДТП
Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица
13:13, 13 января 2025
Поведение водителя автобуса в Алматы вызвало бурную реакцию общества
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сколько игр осталось Сатпаеву в &quot;Кайрате&quot;
14:00, Сегодня
Сколько матчей осталось Дастану Сатпаеву сыграть за "Кайрат" перед отъездом в "Челси"
Марат Байкамуров
13:37, Сегодня
Без Сметова: кто представит Казахстан на Grand Slam по дзюдо в Монголии
Стала известна причина ухода лидера &quot;Кайрата&quot; из клуба
13:32, Сегодня
"Восемь лет не отмечали день рождения вместе": семья Громыко рада его уходу из "Кайрата"
Клуб системы &quot;Барыса&quot; может вернуться в ВХЛ шесть лет спустя
13:13, Сегодня
Шесть лет спустя: команда системы "Барыса" может вернуться в ВХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: