Жалобы, нарушения и стресс: работу водителей автобусов назвали одной из самых тяжелых в Алматы

В Алматы каждую неделю фиксируют около 800 жалоб на общественный транспорт. Горожане чаще всего недовольны длительным ожиданием автобусов, состоянием салонов, отсутствием работающих кондиционеров и поведением водителей, сообщает Zakon.kz.

Глава Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Ержан Диханбаев подробно рассказал о том, как власти пытаются решить поступающие претензии.

По словам главы управления, вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте сейчас не рассматривается. Вместо этого решено сосредоточиться на повышении качества перевозок и дисциплины среди перевозчиков.

Так, для усиления контроля создана контрольно-линейная служба.

Ее сотрудники проверяют санитарное и техническое состояние автобусов, соблюдение графиков движения, а также фиксируют нарушения со стороны водителей – курение, использование телефона за рулем, грубое обращение с пассажирами и игнорирование остановок.

Руководитель службы контрольно-линейного мониторинга ТОО "ЦОДД Алматы" Азат Тлеубаев рассказал, что проверки проводятся ежедневно как на линии, так и в автобусных парках.

Примечательно, что с начала пилотного проекта уже выявлено 989 нарушений.

Среди них – использование мобильных телефонов за рулем, незаезд на остановки, прием наличных без выдачи билетов и нарушения правил обслуживания пассажиров.

О контроле за водительским составом рассказал и заместитель генерального директора по эксплуатации ТОО "Алматыэлектротранс" Асхат Абишев. По его словам, водителей ежедневно проверяют с помощью видеомониторинга и специальных систем контроля сонливости.

"Еженедельно около 70 водителей проходят дисциплинарный совет. В зависимости от нарушения применяются меры – от замечания до строгого выговора и лишения премий". Асхат Абишев

Ержан Диханбаев в дополнении признал, что жалоб на водителей действительно много, однако подчеркнул, что работа водителей автобусов остается одной из самых сложных в городе.

"Водители работают с раннего утра до позднего вечера, управляя большими автобусами в плотном городском потоке. Это тяжелая работа, к тому же они ежедневно взаимодействуют с большим количеством людей. Со стороны пассажиров тоже нередко бывают провокации и грубое отношение". Ержан Диханбаев

