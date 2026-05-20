В Казахстане пообещали снизить цены на летний отдых

Заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Нурбол Байжанов 20 мая 2026 года на брифинге в СЦК прокомментировал высокие цены в туристических базах отдыха, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в комитете знают об имеющихся вопросах.

"Вопрос ценообразования является одним из самых важных. Есть базы отдыха, где качество сервиса не соответствует ценам. Видение государства – развивать и расширять курортные зоны. То количество баз отдыха, которое существует на данный момент, – этого недостаточно. Спрос очень большой. Если сравнивать статистику по базам отдыха и мобильные данные, в некоторых курортных зонах есть отличия в семь раз", – сказал Байжанов.

По его словам, в госоргане будут прорабатывать вопрос пересмотра статистики.

"Соответствующий закон подписан, сейчас мы прорабатываем технические моменты. Это даст нам возможность оценивать потенциал курортных зон и рассчитывать инфраструктуру на имеющийся турпоток. Тогда мы сможем обеспечить необходимое количество для туристов. Это создаст здоровую конкуренцию, соответственно, цена будет ниже, чем сейчас", – пообещал Байжанов.

