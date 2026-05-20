Для чего в Алматы работает горячая линия 1312, напомнили жителям
Как следует из информации, опубликованной в Telegram-канале акимата южной столицы:
"В Алматы работает горячая линия 1312, где жители могут получить консультацию по вакцинации против клещевого энцефалита и узнать, что делать при укусе клеща".
В свою очередь врачи напоминают, что:
"После укуса клеща важно обратиться за медицинской помощью в течение первых 96 часов. Именно в этот период наиболее эффективно введение иммуноглобулина для экстренной профилактики".
Уточняется, что помощь оказывают в травмпунктах городских больниц.
Детей до 18 лет принимают в Центре детской неотложной медицинской помощи на ул. Манаса, 40, независимо от района проживания.
Специалисты также советуют заранее пройти вакцинацию.
В поликлиниках Алматы доступна вакцина "ТикоВак" для жителей старше 16 лет. Медицинские организации города обеспечены необходимым запасом вакцин и иммуноглобулина.
В акимате Алматы добавили, что:
- Жители Алмалинского и Бостандыкского районов могут обратиться в Центральную городскую клиническую больницу по адресу: ул. Жандосова, 6.
- Для жителей Турксибского и Жетысуского районов помощь оказывается в городской клинической больнице Nº4 по адресу: ул. Папанина, 220.
- Пациентов из Ауэзовского, Алатауского и Наурызбайского районов принимают в городской клинической больнице Nº7, мкр. Калкаман, 20.
- Жителям Медеуского района следует обращаться в больницу скорой неотложной помощи по адресу: ул. Казыбек би, 96.
Получить дополнительную информацию и уточнить, куда обращаться, можно по номеру 1312.
