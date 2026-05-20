Для чего в Алматы работает горячая линия 1312, напомнили жителям

Сегодня, 20 мая 2026 года, жителям Алматы рассказали, куда им нужно обратиться, чтобы получить помощь при укусе клеща, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной в Telegram-канале акимата южной столицы:

"В Алматы работает горячая линия 1312, где жители могут получить консультацию по вакцинации против клещевого энцефалита и узнать, что делать при укусе клеща".

В свою очередь врачи напоминают, что:

"После укуса клеща важно обратиться за медицинской помощью в течение первых 96 часов. Именно в этот период наиболее эффективно введение иммуноглобулина для экстренной профилактики".

Уточняется, что помощь оказывают в травмпунктах городских больниц.

Детей до 18 лет принимают в Центре детской неотложной медицинской помощи на ул. Манаса, 40, независимо от района проживания.

Специалисты также советуют заранее пройти вакцинацию.

В поликлиниках Алматы доступна вакцина "ТикоВак" для жителей старше 16 лет. Медицинские организации города обеспечены необходимым запасом вакцин и иммуноглобулина.

В акимате Алматы добавили, что:

Жители Алмалинского и Бостандыкского районов могут обратиться в Центральную городскую клиническую больницу по адресу: ул. Жандосова, 6.

Для жителей Турксибского и Жетысуского районов помощь оказывается в городской клинической больнице Nº4 по адресу: ул. Папанина, 220.

Пациентов из Ауэзовского, Алатауского и Наурызбайского районов принимают в городской клинической больнице Nº7, мкр. Калкаман, 20.

Жителям Медеуского района следует обращаться в больницу скорой неотложной помощи по адресу: ул. Казыбек би, 96.

Получить дополнительную информацию и уточнить, куда обращаться, можно по номеру 1312.

19 мая 2026 года стало известно, что в Алматы выявлены случаи клещевого энцефалита. Тревожной статистикой поделилась заместитель руководителя городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкова.