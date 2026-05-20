#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.93
548.43
6.61
Общество

Для чего в Алматы работает горячая линия 1312, напомнили жителям

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 14:34 Фото: pexels
Сегодня, 20 мая 2026 года, жителям Алматы рассказали, куда им нужно обратиться, чтобы получить помощь при укусе клеща, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной в Telegram-канале акимата южной столицы:

"В Алматы работает горячая линия 1312, где жители могут получить консультацию по вакцинации против клещевого энцефалита и узнать, что делать при укусе клеща".

В свою очередь врачи напоминают, что:

"После укуса клеща важно обратиться за медицинской помощью в течение первых 96 часов. Именно в этот период наиболее эффективно введение иммуноглобулина для экстренной профилактики".

Уточняется, что помощь оказывают в травмпунктах городских больниц.

Детей до 18 лет принимают в Центре детской неотложной медицинской помощи на ул. Манаса, 40, независимо от района проживания.

Специалисты также советуют заранее пройти вакцинацию.

В поликлиниках Алматы доступна вакцина "ТикоВак" для жителей старше 16 лет. Медицинские организации города обеспечены необходимым запасом вакцин и иммуноглобулина.

В акимате Алматы добавили, что:

  • Жители Алмалинского и Бостандыкского районов могут обратиться в Центральную городскую клиническую больницу по адресу: ул. Жандосова, 6.
  • Для жителей Турксибского и Жетысуского районов помощь оказывается в городской клинической больнице Nº4 по адресу: ул. Папанина, 220.
  • Пациентов из Ауэзовского, Алатауского и Наурызбайского районов принимают в городской клинической больнице Nº7, мкр. Калкаман, 20.
  • Жителям Медеуского района следует обращаться в больницу скорой неотложной помощи по адресу: ул. Казыбек би, 96.

Получить дополнительную информацию и уточнить, куда обращаться, можно по номеру 1312.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 14:34
Казахстанец умер после укуса клеща

19 мая 2026 года стало известно, что в Алматы выявлены случаи клещевого энцефалита. Тревожной статистикой поделилась заместитель руководителя городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкова.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
президенты РК и Кении, награждение
14:37, Сегодня
Токаев вручил президенту Кении орден "Достық" I степени
Что делать, чтобы спастись от клещей: рекомендации Минздрава
18:27, 23 июня 2024
Как спастись от клещей: рекомендации Минздрава
пострадали от укосов клещей
12:22, 23 апреля 2024
212 алматинцев пострадали от укусов клещей с начала весны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лучший теннисист США неожиданно вылетел с элитного турнира в Германии
15:30, Сегодня
Лучший теннисист США Шелтон неожиданно вылетел с элитного турнира в Германии
Откуда платят Томасову
15:01, Сегодня
Саян Хамитжанов "закрывает" зарплату лидеру "Астаны" Марину Томасову
Нариман Курбанов
14:44, Сегодня
Стал известен следующий турнир призёра Олимпиады из Казахстана Наримана Курбанова
Янник Синнер назвал причину своего вдохновения в спорте
14:24, Сегодня
Янник Синнер назвал причину своего вдохновения в спорте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: