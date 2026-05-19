В Алматы выявлены случаи клещевого энцефалита: тревожная статистика

В Алматы клещи проснулись раньше, и уже зафиксирован рост обращений после укусов, сообщает Zakon.kz.

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова 19 мая 2026 года на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций рассказала, что с начала эпидемиологического сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились 2023 человека – это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти половина пострадавших – дети до 14 лет. В городе уже зарегистрированы два случая клещевого энцефалита, оба заболевших не были вакцинированы.

По словам спикера, в этом году сезон активности клещей начался раньше обычного из-за раннего потепления. Первые обращения после укусов были зарегистрированы уже в начале марта. Окрестности Алматы остаются эндемичной территорией, где распространены иксодовые клещи – переносчики клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза.

Всем пострадавшим от укусов оказывается экстренная медицинская помощь, а при необходимости вводится противоклещевой иммуноглобулин. На сегодня в медицинских организациях и на складе Управления общественного здравоохранения имеется 7400 мл препарата.

Также в Алматы продолжается масштабная противоклещевая обработка. Первый тур дезинсекции проходил с 26 марта по 30 апреля и охватил более 2366 гектаров территорий – это лесные массивы, городские парки и скверы. Второй этап стартовал 6 мая. К 17 мая обработано уже свыше 661 гектара, что составляет почти 28% от общего плана.

Наиболее крупные территории обрабатываются в Медеуском районе – здесь планируется охватить почти 1469 гектаров, включая ущелья Медеу, Бутаковка, Кольсай, Сулусай и другие природные зоны. В Бостандыкском районе противоклещевые мероприятия проводятся в районе ущелья Алма-Арасан и городских парков. Полностью завершена обработка парков и скверов в Алатауском, Алмалинском, Ауэзовском, Бостандыкском, Медеуском, Наурызбайском и Турксибском районах.

В течение сезона специалисты также проводят энтомологический мониторинг на четырех контрольных маршрутах – в ущельях Бутаковка, Медеу, Алма-Арасан и Карагайлы. С начала сезона в природных условиях отловлен 41 клещ. Один зараженный экземпляр выявили на территории парка Первого Президента. Кроме того, лаборатория филиала Национального центра экспертизы исследовала 187 клещей, включая снятых с людей после укусов. Среди них обнаружено четыре зараженных клеща.

В департаменте напомнили, что при обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться за медицинской помощью не позднее четырех дней после укуса. Экстренную помощь в Алматы оказывают пять травматологических пунктов, включая Центр детской неотложной медицинской помощи.

Наиболее эффективной мерой профилактики специалисты называют вакцинацию. По данным на 18 мая, прививки против клещевого энцефалита получили 2381 человек. В медицинских организациях города имеется более 8 тысяч доз вакцины "ТикоВак" бельгийского производства.

Специалисты также напоминают о мерах предосторожности во время прогулок в горах, лесах, парках и скверах. Жителям рекомендуют носить закрытую светлую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать одежду и тело после прогулок на природе.

В начале мая стало известно о первом смертельном случае от укуса клеща в Жамбылской области.