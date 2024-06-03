МИД РК обратился к казахстанцам, планирующим лететь на Олимпиаду в Париж

Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров 3 июня на брифинге дал рекомендации казахстанцам, которые планируют отправится на Летние Олимпийские игры в Париж, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Официальный представитель МИД РК отметил, что не может назвать, сколько казахстанцев полетит смотреть Олимпиаду.

"Единственное, хотел дать рекомендации нашим гражданам, кто поедет на Олимпиаду. Так как будет огромное скопление людей, естественно, местные власти будут принимать повышенные меры безопасности. Нужно будет неукоснительно выполнять их требования. Необходимо думать о своей безопасности. В случае каких-либо форс-мажорных ситуаций, нужно немедленно обратиться в наше посольство в Париже. Мы им поможем", – сказал Айбек Смадияров.

Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа. Они пройдут с участием более 10 тыс. спортсменов из 205 стран мира, где будут разыграны 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

