Общество

МИД прокомментировал пожизненный приговор казахстанцу в ОАЭ

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 16:32 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев 20 мая 2026 года на брифинге ведомства подтвердил информацию о вынесении пожизненного приговора гражданину Казахстана в ОАЭ и заявил, что министерство и посольство держат данную ситуацию на особом контроле, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что министерство Казахстана осведомлено о ситуации с гражданином Казахстана, задержанным в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Согласно официальной информации, полученной от компетентных органов, 18 марта этого года суд первой инстанции Дубая признал гражданина виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, а также штрафа. По данным эмиратской стороны, указанный гражданин является одним из обвиняемых по уголовному делу, возбужденному компетентными органами ОАЭ в 2025 году. Указанное уголовное дело относится к категории тяжких преступлений, связанных с похищением человека и незаконным лишением свободы, причинением тяжкого вреда здоровью, а также посягательством на честь и достоинство личности", – дополнил Жетыбаев.

По его словам, в настоящее время по данному делу подана апелляционная жалоба, в связи с чем приговор не вступил в законную силу, и министерство иностранных дел и посольство держат данную ситуацию на особом контроле.

18 марта 2026 года сообщалось, что суд в Дубае вынес приговор казахстанцу – пожизненное лишение свободы. 

