Общество

Нани подарил футболку болельщице, травмированной на матче "Актобе" – "Алтай"

ФК Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 08:48 Фото: Instagram/fcaktobe_official
Крайний полузащитник клуба "Актобе" Луиш Нани и травмированная футбольная болельщица Аянай Елтокова встретились в офисе футбольного клуба, сообщает Zakon.kz.

Во время кубкового матча "Актобе" – "Алтай" болельщица Аянай Елтокова получила травму от мяча, отскочившего после удара игрока гостевой команды. На машине скорой помощи женщину госпитализировали в ближайшую больницу.

По данным пресс-службы клуба из их страницы в Instagram, стороны пришли к взаимному соглашению и 20 мая Аянай с супругом посетила офис футбольной команды.

"Звезда нашей команды подарил гостям памятную футболку с автографом, а также вручил два сезонных абонемента в безопасный сектор", – говорится в сообщении футбольного клуба "Актобе".

А вторая ракетка мира и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина порадовала публику неожиданным жестом на открытой тренировке "Ролан Гаррос".

