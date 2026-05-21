Нани подарил футболку болельщице, травмированной на матче "Актобе" – "Алтай"

Крайний полузащитник клуба "Актобе" Луиш Нани и травмированная футбольная болельщица Аянай Елтокова встретились в офисе футбольного клуба, сообщает Zakon.kz.

Во время кубкового матча "Актобе" – "Алтай" болельщица Аянай Елтокова получила травму от мяча, отскочившего после удара игрока гостевой команды. На машине скорой помощи женщину госпитализировали в ближайшую больницу.

По данным пресс-службы клуба из их страницы в Instagram, стороны пришли к взаимному соглашению и 20 мая Аянай с супругом посетила офис футбольной команды.

"Звезда нашей команды подарил гостям памятную футболку с автографом, а также вручил два сезонных абонемента в безопасный сектор", – говорится в сообщении футбольного клуба "Актобе".

