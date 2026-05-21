Спорт

"Астон Вилла" стала лучшей в Лиге Европы и выиграла первый трофей за 30 лет

"Астон Вилла" стала лучшей в Лиге Европы и выиграла первый трофей за 30 лет

Фото: Instagram/astonvilla
Минувшей ночью английский футбольный клуб "Астон Вилла" стала победителем Лиги Европы УЕФА, разгромив в финале немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0. Для "виллан" это первый большой успех, начиная с 1996 года, когда они взяли Кубок английской лиги, сообщает Zakon.kz.

Решающий матч второго по значимости клубного турнира Европы проходил на турецком стадионе "Тюпраш" в Стамбуле.

Англичане сделали хороший задел уже в первом тайме, когда в течение пяти минут забили два гола, отличились Юри Тилеманс и Эмилиано Буэндиа.

А уже во втором тайме Морган Роджерс поставил жирную точку – 3:0.

В итоге "Астон Вилла" положила в свою копилку третий еврокубковый трофей в своей истории. В 1982 году клуб из Бирмингема победил в Кубке Европейских чемпионов и в Суперкубке Европы.

А наставник английского коллектива Унаи Эмери выиграл Лигу Европы в пятый раз в своей карьере. До этого они трижды брал этот турнир, возглавляя испанскую "Севилью".

Затем стал обладателем трофея с другой испанской дружиной "Вильярреалом" в 2021-м году.

Теперь "Астон Вилла" сыграет с ПСЖ или "Арсеналом" в финале Суперкубке УЕФА.

"Канониры" накануне досрочно стали чемпионами Англии нынешнего сезона.

