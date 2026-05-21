"Астон Вилла" стала лучшей в Лиге Европы и выиграла первый трофей за 30 лет
Решающий матч второго по значимости клубного турнира Европы проходил на турецком стадионе "Тюпраш" в Стамбуле.
Англичане сделали хороший задел уже в первом тайме, когда в течение пяти минут забили два гола, отличились Юри Тилеманс и Эмилиано Буэндиа.
А уже во втором тайме Морган Роджерс поставил жирную точку – 3:0.
В итоге "Астон Вилла" положила в свою копилку третий еврокубковый трофей в своей истории. В 1982 году клуб из Бирмингема победил в Кубке Европейских чемпионов и в Суперкубке Европы.
А наставник английского коллектива Унаи Эмери выиграл Лигу Европы в пятый раз в своей карьере. До этого они трижды брал этот турнир, возглавляя испанскую "Севилью".
Затем стал обладателем трофея с другой испанской дружиной "Вильярреалом" в 2021-м году.
Теперь "Астон Вилла" сыграет с ПСЖ или "Арсеналом" в финале Суперкубке УЕФА.
"Канониры" накануне досрочно стали чемпионами Англии нынешнего сезона.