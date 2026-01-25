Легенда Португалии и "Манчестер Юнайтед" Нани сделал заявление после перехода в "Актобе"

Португальский футболист Луиш Нани, выступавший за сборную Португалии и "Манчестер Юнайтед", сделал заявление после присоединения к футбольному клубу "Актобе", сообщает Zakon.kz.

Игрок на своей странице в Instagram 25 января отметил, что рад новому этапу в карьере и намерен внести вклад в развитие клуба и футбола в Казахстане.

"Хочу поблагодарить владельца клуба господина Нурлана Артыкбаева, председателя господина Армана Оспанова и акима господина Асхата Шахарова за теплый прием и поддержку. Меня очень впечатлило видение клубом своего будущего, и я буду усердно работать, чтобы вывести нас на новые высоты – как на внутренней, так и на международной арене", – написал он.

Луиш Карлуш Алмейда да Кунья, известный как Нани, в свое время выступал за сборную Португалии, входит в десятку лучших игроков в ее истории по сыгранным матчам и забитым мячам.

Начинал карьеру в лиссабонском "Спортинге", дебютировав за основную команду в 2005 году. Спустя два года перешел в "МЮ". Там выиграл четыре титула АПЛ, Лигу чемпионов УЕФА, КЧМ, два Кубка лиги, четыре раза становился обладателем Суперкубка Англии.

Затем вернулся в "Спортинг", играл за турецкий "Фенербахче" и испанскую "Валенсию". Впоследствии на протяжении трех сезонов выступал за "Орландо Сити".

В майке сборной Португалии сыграл 112 матчей, где забил 24 гола.

Ранее сообщалось, что чемпион Англии и победитель Лиги Европы перешел в кызылординский "Кайсар".