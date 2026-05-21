Добраться в аэропорт Астаны станет сложнее – с 21 мая вводятся ограничения

Сегодня пресс-служба аэропорта Астаны обратилась к пассажирам и гостям столицы с важной информацией касательно ограничений, вводимых на территории воздушной гавани, сообщает Zakon.kz.

Их предупредили, что с 21 мая 2026 года на территории аэропорта начинаются дорожные работы по обновлению асфальтового покрытия на привокзальной площади и подъездных путях.

"На период проведения работ отдельные участки будут временно перекрыты, в связи с чем изменится схема движения транспорта на территории аэропорта. Также возможны изменения маршрутов общественного транспорта и такси". Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"

Пассажиров и гостей Астаны попросили заранее планировать поездку в аэропорт и выезжать с учетом возможных ограничений движения.

14 мая 2026 года стало известно, что в аэропорту Астаны временно закрыли важную зону для пассажиров – комнату матери и ребенка.