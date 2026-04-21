Громкая свадьба – серьезные штрафы: чем обернулись 20 нарушений в Аксае
В соцсетях распространилось видео, на котором видно, что участники свадебного кортежа допустили более 20 правонарушений. В комментариях указывалось, что инцидент произошел в Аксае, сообщает Zakon.kz.
Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции все транспортные средства установлены и водворены на специализированную стоянку.
"Водители и пассажиры привлечены к ответственности за опасное маневрирование, создание аварийной ситуации, выход из люка автомобиля, а также за непристегнутые ремни безопасности. С каждым водителем и пассажирами сотрудники полиции провели профилактическую беседу".Пресс-служба МВД РК
Полиция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения – обязанность каждого участника дорожного движения. Подобные нарушения будут пресекаться в строгом соответствии с законом.
