Общество

Минздрав Казахстана резко опроверг заявления о полном излечении аутизма

Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 12:21 Фото: pexels
Министерство здравоохранения Казахстана выступило с важным обращением, в котором настоятельно просит родителей критически относиться к информации о "полном излечении аутизма" и доверять только доказательной медицине, сообщает Zakon.kz.

Официальное заявление пресс-служба Минздрава разместила сегодня, 21 мая 2026 года.

Медицинские работники с сожалением отмечают, что в социальных сетях все чаще распространяются громкие заявления о "полном излечении аутизма", "псевдоаутизме" и других недостоверных теориях.

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это официально признанная особенность нейроразвития, подтвержденная международным медицинским сообществом.

Как уточняют в министерстве, аутизм не возникает из-за "плохого воспитания", гаджетов или вакцинации.

"На сегодняшний день не существует научно подтвержденного метода, способного "быстро и полностью вылечить" аутизм. Обещания чудо-терапий, сомнительных препаратов и псевдонаучных методик могут не только вводить семьи в заблуждение, но и отнимать драгоценное время, необходимое для получения профессиональной помощи".Пресс-служба Минздрава РК

Самое важное для ребенка, подчеркивают в ведомстве, это раннее выявление, своевременная коррекционная поддержка, сопровождение специалистов и участие семьи.

20 мая Минздрав обращался к казахстанцам, планирующим поездки за рубеж, из-за вспышки лихорадки Эбола в Конго и Уганде. С важными рекомендациями можно ознакомиться по этой ссылке.

