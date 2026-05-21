В Казахстане установили жесткие требования к смене имени ребенку

Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 21 мая 2026 года, ответила на интересный вопрос о смене имени ребенку, поступивший от гражданина Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, в своем обращении казахстанец заявил, что планирует поменять ребенку имя. Поэтому его интересовали следующие моменты:

"Нужно ли согласие ребенка и с какого возраста оно требуется?"

В госкорпорации уточнили, что подать заявление на смену имени можно через центр обслуживания населения (ЦОН), регистрирующий орган или портал "Электронное Правительство".

Конечно же, для изменения имени ребенку требуется согласие обоих родителей.

"Если ребенку уже исполнилось 10 лет, также потребуется его согласие". Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

