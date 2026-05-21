Будет ли "шведский стол" у казахстанских военнослужащих

Вице-министр обороны Дархан Ахмедиев 21 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказал о "шведском столе", введенном в некоторых воинских частях в качестве пилотного проекта, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подтвердил, что такие изменения в питании солдат были апробированы.

"Сейчас проводят анализ плюсов и минусов. Прежде чем любую вещь вводить полномасштабно, вы знаете, что армия не маленькая организация, нужно апробировать и понять, стоит ли нам это делать", – сказал Ахмедиев.

Он подчеркнул, что окончательно решение по возможности распространения инциативы на другие воинские части будет принято позже.

"Сейчас по результатам пилотного проекта собирают эффект. Я верю, что "шведский стол" будет работать", – ответил вице-министр.

О том, сколько получают казахстанские миротворцы, читайте в материале.