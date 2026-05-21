Общество

Смертельный пожар в Туркестанской области: комиссия исключила криминальный след

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве 21 мая 2026 года высказался о пожаре в Туркестанской области, унесшем жизни нескольких человек, передает корреспондент Zakon.kz.

Канат Бозумбаев сообщил, что правительственная комиссия создается в случае гибели большого числа людей.

"Это бытовой пожар, и, по-моему, следствие уже завершено. Там электроприбор. Исключается (криминальный след. – Прим. ред.). В состав правительственной комиссии были включены представители МВД, МЧС. Сразу после экспертиз было понятно, что это бытовой случай", – резюмировал он.

18 ноября 2025 года во время пожара в частном доме в селе Алгабас Туркестанской области погибли 9 детей и трое взрослых.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
